Zum 10-jährigen Jubiläum von "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen" / CinemaxX bringt die komplette "Twilight"-Saga zurück auf die große Leinwand

Hamburg (ots) - Edward Cullen und Bella Swan - sie waren das Traumpaar des Jahres 2009, als mit "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen" die Verfilmung des ersten Romans der Reihe von Autorin Stephenie Meyer in die Kinos kam. Zum 10. Jubiläum des deutschen Kinostarts bringt CinemaxX die gesamte Saga gesplittet auf zwei Termine (10. und 17. Februar 2019) noch einmal auf die große Kinoleinwand. Das Kombiticket für alle Filme ist ab sofort für 25 Euro in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos erhältlich. Dort und online unter www.cinemaxx.de/twilight sind für 6,30 Euro auch die Einzeltickets für die Vorstellungen erhältlich.

Kaum eine Liebesgeschichte lässt Teenie-Herzen höher schlagen als die des Vampirs Edward Cullen und der Schülerin Bella Swan. Am 15. Februar 2009 fand die Verfilmung des ersten Romans der Saga von Autorin Stephenie Meyer ihren Weg auf die Kinoleinwände Deutschlands. In den Jahren darauf folgten die Verfilmungen der weiteren drei Romane und lockten weltweit Millionen von Fans in die Kinos. Der Hype um die Hauptdarsteller Robert Pattinson und Kristen Stewart war riesig, sie wurden über Nacht zu Weltstars. Zum 10. Jubiläum des Deutschlandstarts des ersten Films "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen" bringt CinemaxX die gesamte fünfteilige Filmreihe zurück auf die große Kinoleinwand. So können alle "Twilight"-Fans ihre Idole noch einmal im XXL-Format erleben. Am 10. Februar 2019 zeigt CinemaxX die ersten drei Filme der Saga als Marathon, bei dem selbstverständlich für ausreichende Pausenzeiten gesorgt ist. Am 17. Februar 2019 folgen dann die Verfilmungen des vierten und letzten Buches der Reihe, das auf zwei Filme aufgeteilt wurde. Das Kombiticket für alle Filme ist ab sofort für 25 Euro in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos erhältlich. Dort und auch online unter www.cinemaxx.de/twilight sind für 6,30 Euro die Einzeltickets für die Vorstellungen erhältlich.

Die "Twilight"-Saga bei CinemaxX im Überblick: 10. Februar: Teil 1: "Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen" Teil 2: "New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde" Teil 3: "Eclipse - Bis(s) zum Abendrot"

17. Februar: Teil 4.1: "Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 1" Teil 4.2: "Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 2"

Zwischen den Filmvorstellungen liegt jeweils eine Pause von 15 Minuten.

"Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen" (122 Minuten)

Bella erwartet nicht viel, als sie zu ihrem Vater nach Forks, einer ewig verregneten Kleinstadt im Staat Washington, zieht. Doch dann begegnet sie Edward, der irgendwie anders ist. Er hütet ein Geheimnis: Edward ist ein Vampir, der unter Menschen lebt. Trotz seiner Zuneigung dürstet es Edward nach Bellas Blut. Bella vertraut ihm vorbehaltlos. Doch was, wenn fremde Vampire nach Forks kommen?

"New Moon - Bis(s) zu Mittagsstunde" (130 Minuten)

Bellas Traum scheint wahr geworden: Für immer mit Edward zusammen zu sein! Kurz nach ihrem 18. Geburtstag findet dieser Traum jedoch ein jähes Ende, als ein kleiner, aber blutiger Zwischenfall ihr fast zum Verhängnis wird. Edward hat keine andere Wahl: Er muss sie verlassen. Für immer. Bella zerbricht beinahe daran, einzig die Freundschaft zu Jacob gibt ihr die Kraft weiterzuleben. Da erfährt Bella, dass Edward in höchster Gefahr schwebt und sein Schicksal in ihren Händen liegt. Sie muss zu ihm, rechtzeitig, bis zur Mittagsstunde ...

"Eclipse - Bis(s) zum Abendrot" (124 Minuten)

Bellas Leben ist in Gefahr: Seattle wird von einer Reihe mysteriöser Mordfälle erschüttert, ein offensichtlich blutrünstiger Vampir sinnt auf Rache. Und seine Spuren führen zu Bella. Aber damit nicht genug: Sie muss sich inmitten all dieser Geschehnisse zwischen Edward und Jacob entscheiden - wohl wissend, dass damit der uralte Kampf zwischen Vampiren und Werwölfen neu entfacht werden könnte. Bella ist mit der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens konfrontiert.

"Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 1" (117 Minuten)

Im Anschluss an ihre wunderschöne Hochzeit reisen Bella und Edward in die Flitterwochen nach Rio de Janeiro. Auf einer einsamen Insel vor Rio geben sie sich endlich ihrer lang unterdrückten Leidenschaft hin. Allerdings entdeckt Bella schon bald, dass sie schwanger ist. Und das Baby scheint nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch ihr Leben zu gefährden. Aber nicht nur Bellas Leben ist in Gefahr, sondern auch das von Jacob ist auf schicksalhafte Weise betroffen ...

"Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht - Teil 2" (116 Minuten)

Bellas Schicksal ist durch die traumatische Geburt ihrer Tochter Renesmee besiegelt: Um ihr Leben zu erhalten, wurde sie von Edward zum Vampir verwandelt. Während sie ihre Transformation genießt und von den Cullens und ihrem Ehemann bewundert wird, verknüpfen sich die Schicksale von Jacob und Renesmee immer mehr. Aber schon bald taucht eine schreckliche Bedrohung auf: Die Anführer des Volturi-Clans beschließen den Tod der Kleinen. Als die Cullens davon erfahren, versammeln sie ihre Verbündeten um sich. In einer schicksalsträchtigen Schlacht entscheidet sich die Zukunft der Cullens, ihrer Freunde und der Werwölfe. Werden sie - vereint in ihrer Macht - die Volturi besiegen können?

Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg Dammtor, Hamm, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart SI Centrum, Trier, Wolfsburg, Wuppertal und Würzburg.

