MEDION

Da brennt nichts an! MEDION stabil am Grill

Mit dem LIFE Tischgrill spielt MEDION die Genusskarte und erweitert sein umfangreiches Küchenportfolio um eine durchdachte Lösung

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

Wer Küche sagt, muss auch MEDION sagen! Von der Vorspeise bis zum Dessert bietet der Technikexperte eine ganze Welt voll innovativer Küchenhelfer. Alltagsköch:innen und Genussmenschen bekommen vom Essener Unternehmen das Rundum-sorglos-Paket. Mit einer zugehörigen Landingpage verschaffte MEDION der Produktlinie zuletzt ein digitales Zuhause und kündigt mit dem neuen MEDION Tischgrill MD12027 nun eine weitere raffinierte Lösung an. Sowohl drinnen als auch draußen einsetzbar, ergänzt der kompakte Grill die Serie und macht gesellige Abende mit Freund:innen und Familie zu einem echten Highlight.

Grill it like it's hot: Der MEDION Tischgrill MD12027

Ganz gleich ob auf dem Balkon, im Garten oder indoor auf dem Esstisch, der neue MEDION LIFE Tischgrill macht in allen Situationen eine gute Figur und ist für jede Rezeptidee zu haben. Fleisch, Fisch, Gemüse oder Süßspeisen - you name it! Mit 2.400 Watt bietet der elektrische Tischgrill MD12027 ausreichend Leistung und erhitzt zwei abnehmbare Platten auf bis zu 240 Grad. Dank individuell regelbarer Temperaturzonen ermöglicht der vielseitige Grill dabei die volle Kontrolle über den jeweiligen Hitzegrad und sorgt mit integrierten Heizelementen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung über die gesamte Grillfläche - für einen optimalen Gargrad und ein rundum perfektes Grillergebnis.

Inspiration und Support rund um die Uhr

Über den Tischgrill hinaus stehen alle MEDION Küchengeräte ganz im Zeichen von Effizienz, Inspiration und Vielseitigkeit und helfen Hobbyköchen dabei, ihre Ideen unkompliziert und schnell zu realisieren. Ob Frühstück oder Abendessen, heiß oder kalt, frittiert, gebacken oder eben gegrillt - im Fokus steht, den Alltag zu erleichtern, Zeit zu schenken und Genuss zu zelebrieren. Und wenn doch mal die Ideen ausgehen, hilft die MEDION LIFE+ App mit einer Vielzahl an Rezepten, Tipps und Tricks.

Von Eis bis heiß

Ob als erfrischende Abkühlung im Sommer, als cremiges Dessert im Winter oder als besonderer Genuss zwischendurch - die erst kürzlich vorgestellte MEDION Slush-Eismaschine MD12090 und die smarte MEDION LIFE Speiseeismaschine MD12170 sorgen das ganze Jahr über für eiskalte Momente. Von Milchshakes und Frozen Cocktails über Slush-Ice-Klassiker bis hin zu kreativen Eissorten und Joghurts sind keine Grenzen gesetzt.

Sinnbildlich für die Vielseitigkeit des gesamten Portfolios steht die digitale MEDION LIFE Küchenmaschine MD12600. Das optisch ansprechende Multitalent mit ultraleisem DC-Motor rührt, häckselt oder schneidet und übernimmt im Küchenalltag eine Reihe aufwendiger Aufgaben. Mit einem Rührschüssel-Volumen von fünf Litern bietet sie zudem ausreichend Kapazitäten für hungrige Familienbanden oder Partygäste.

Frisch Gebackenes auf dem sonntäglichen Frühstückstisch lässt der MEDION LIFE Brotbackautomat MD12040 mit 15 Stunden Zeitvorwahl Realität werden. 20 Backprogramme und drei verschiedene Bräunungsgrade sorgen für Abwechslung und ermöglichen neben klassischen Backwaren auch die Zubereitung von Pizzateig, Kuchen, Marmelade oder sogar Joghurt.

Heiß und fettarm wird es mit den MEDION LIFE Heißluftfritteusen. Die vielseitigen Airfryer ermöglichen Genuss ohne Reue. Knusprige Pommes, Gemüsechips, leckere Mozzarella-Sticks oder würzige Chicken Wings - die Möglichkeiten sind schier unendlich und sorgen für Vielfalt auf dem Speiseplan. Und wenn es etwas mehr sein darf: das MEDION Lineup bietet Fritteusen in verschiedenen Größen.

So wird die Küche zu einem Ort, an dem Genuss, Kreativität und Alltagshilfe perfekt zusammenfinden.

Verfügbarkeiten

Der neue MEDION Tischgrill ist für 119,95 Euro im MEDION Onlineshop erhältlich. Ebenfalls im Shop verfügbar sind alle weiteren MEDION LIFE Küchengeräte. Mehr Informationen zur MEDION Küchenwelt finden sich zudem auf der neuen Landingpage.

Über medion

medion ist seit über zwei Jahrzehnten ein führender Hersteller von Consumer-Electronics-Produkten in Deutschland und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst unter anderem smarte Consumer-Technology-Produkte, Telekommunikations-Services sowie elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einem umfangreichen After-Sales-Service.

© 2025 medion GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Original-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuell