Henkels Corporate Volunteering-Initiative feiert 25-jähriges Jubiläum

Über 10.000 Mitarbeiter:innen und Pensionär:innen weltweit haben sich mit Unterstützung von Henkel bereits sozial engagiert.

Geld-, Sachspenden und bezahlte Freistellung für soziale Projekte in verschiedenen Bereichen

Mehr als 17.300 soziale Projekte in über 100 Ländern wurden unterstützt.

Henkels Ehrenamts-Initiative "Miteinander im Team" (MIT) feiert sein 25-jähriges Bestehen. Ziel der Initiative ist, das freiwillige Engagement von Mitarbeiter:innen und Pensionär:innen in sozialen Projekten zu fördern. Über 17.300 Projekte in mehr als 100 Ländern in aller Welt wurden seither unterstützt.

Im Jahr 1998 wurde die Initiative "Miteinander im Team" ins Leben gerufen. Damit war Henkel eines der ersten deutschen Unternehmen, das freiwilliges gesellschaftliches Engagement zu einem Schlüsselelement seiner Nachhaltigkeits-Aktivitäten machte.

"MIT ist das Herzstück unserer sozialen Aktivitäten. Wir sind davon überzeugt, dass wir etwas in der Gesellschaft bewegen können, wenn wir uns persönlich einbringen. Deshalb bieten wir unseren Mitarbeiter:innen und Pensionär:innen vielfältige Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu engagieren, sowohl einzeln als auch in Teams", sagt Karol-Monique Westhoff, Global Head of Corporate Citizenship bei Henkel.

Die Unterstützung von Henkel umfasst Finanz- und Sachspenden sowie die Möglichkeit auf bezahlte Freistellung, um sich einem sozialen Projekt zu widmen. Mitarbeiter:innen können sich für eigene Projekte einsetzen und auch bei bereits geförderten Projekten mitwirken. "Die Resonanz auf unser MIT-Programm war von Beginn an sehr gut und das Interesse wächst: Über 10.000 Mitarbeiter:innen und Pensionär:innen weltweit haben sich bereits mithilfe des Programms sozial engagiert."

Ein Projekt-Schwerpunkt lag im Jahr 2022 auf Aktivitäten für die Ukraine. Hierzu zählt beispielsweise die Kooperation von Henkel mit der Nichtregierungsorganisation (NGO) "Habitat for Humanity". Vier Henkel-Mitarbeiterinnen unterstützten die Organisation dank bezahlter Freistellung einen Monat lang in Warschau, Polen, bei der Flüchtlingshilfe. Die Freiwilligen halfen sowohl bei der Einrichtung von Notunterkünften als auch bei administrativen Tätigkeiten. Darüber hinaus waren zwei Henkel-Teams erneut beim Bau von Unterkünften für Familien in Not in Rumänien beteiligt. Henkel unterstützt das Projekt bereits seit mehr als 8 Jahren, in denen über 250 Henkel-Mitarbeiter:innen Häuser gebaut und renoviert haben. Ein weiteres Beispiel ist die globale Mitarbeiterinitiative "Trashfighter", mit der sich Henkel für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft und die Vermeidung von Kunststoffabfällen in der Umwelt einsetzt. Nicht zuletzt hat Henkel auch in diesem Jahr erneut die inklusive Sportveranstaltung Special Olympics World Games in Berlin unterstützt und war mit 60 freiwilligen Helfer:innen vor Ort.

