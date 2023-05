DIE ZEIT

Deutschlands größtes Hochschulranking jetzt mit neuen Ergebnissen für Rheinland-Pfalz im neuen ZEIT Studienführer sowie auf HeyStudium

DIE ZEIT veröffentlicht heute im ZEIT Studienführer 2023/24 sowie auf HeyStudium die neuesten Ergebnisse des Hochschulrankings vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). Neben Fakten in den Bereichen Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Der ZEIT Studienführer veröffentlicht Auszüge aus dem Ranking und beantwortet auf 300 Seiten die wichtigsten Fragen rund um die Entscheidung für das richtige Studienfach, die Studienplatzbewerbung, die Studienfinanzierung und den Einstieg ins Studium. In diesem Jahr wurden die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Soziale Arbeit neu bewertet. Erstmals geben die Studierenden in diesen Fächern auch ihr Urteil zu digitalen Lehrelementen ab.

In Rheinland-Pfalz gibt es ein breites Angebot an Studienfächern mit Wirtschaftsbezug. Von den Studierenden werden besonders die Hochschule Trier und die WHU - Otto Beisheim School of Management am Campus Vallendar sehr gelobt.

An der Hochschule Trier am Standort Trier sind die BWL-Studierenden sehr zufrieden mit der allgemeinen Studiensituation, der Betreuung, den Lehr- und Praxisangeboten, der Ausstattung und mit dem Einsatz digitaler Lehrelemente. Gleiches gilt für das Fach Wirtschaftsingenieurwesen am Umwelt-Campus Birkenfeld und ebenfalls für das Fach BWL an der WHU am Campus Vallendar. Die WHU erreicht zudem bei den Veröffentlichungen und den Promotionen pro Professor:in die Spitzengruppe.

Die Universität Trier glänzt mit Spitzengruppenplatzierungen in BWL bei der Zahl der Veröffentlichungen und der Promotionen und im Fach VWL bei der Höhe der Forschungsgelder pro Wissenschaftler:in.

Das CHE Hochschulranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden seit nunmehr 25 Jahren der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Das vollständige Ranking ist ab sofort digital auf HeyStudium unter heystudium.de/ranking abrufbar. Neu in diesem Jahr: Die Ergebnisse der Studierenden-Befragung zur Studiensituation allgemein werden anschaulich anhand einer 5-Sterne-Skala dargestellt. Die faktenbasierten Rankingergebnisse sind wie bisher drei Ranggruppen (Spitzen-, Mittel- und Schlussgruppe) zugeordnet.

