US-Starfotografin Goldsmith konnte Bruce Springsteen nicht zurücklieben

Die US-amerikanische Fotografin Lynn Goldsmith, 73, bekannt geworden durch Porträtfotografien von nahezu sämtlichen Pop- und Rock'n'Roll-Legenden der letzten 50 Jahre, bereut, dass sie als Partnerin von Bruce Springsteen "so anstrengend" war. Zu ihrer Beziehung mit dem Rocksänger in den 1970er Jahren sagt sie dem ZEITmagazin: "Das wirklich Traurige war für mich damals, dass ich nicht dazu in der Lage war, jemanden, der mich liebte, zurückzulieben. Ich fühlte keine Liebe, wenn ich nicht meinen Partner ständig auf die Probe stellte. Der andere musste mir ständig Beweise erbringen." Schon als 13-Jährige trat sie als äußerst selbstbewusste Fotografin auf, berichtet sie dem ZEITmagazin. Sie habe die Beatles fotografiert, allerdings nur ihre Lederstiefel. "John Lennon sprach mich an: 'Willst du nicht unsere Gesichter fotografieren?'" Sie habe dies abgelehnt. Auch für andere Superstars hatte sie wenig übrig: "Diese Musikgenies wie Michael Jackson waren für mich nicht durchschaubar. Sie waren crazy motherfuckers. Und ich wollte sie auch nicht durchschauen."

