PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH)

29. April: Tag gegen Lärm
Lärmstress belastet auch schon Vorschulkinder

Hamburg (ots)

Im Alltag sind wir ständig von Geräuschen umgeben - etwa durch Straßenverkehr, Baustellen oder elektronische Geräte in den eigenen vier Wänden. Diese permanente Geräuschkulisse kann an den Nerven zehren und das Gehör belasten. Schon Vorschulkinder reagieren darauf häufig mit Nervosität, Unruhe oder aggressivem Verhalten.

Die Folgen: Bei der Einschulung haben viele Kinder keine altersgerechte Hörwahrnehmung, was sich wiederum negativ auf die Sprachentwicklung und die schulische Laufbahn auswirken kann. Außerdem schadet Dauerlärm den empfindlichen Haarzellen im Innenohr, die das Hören erst möglich machen. Einmal zerstört, wachsen sie nicht wieder nach.

Darauf weist die Aktion Das sichere Haus, Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e. V. (DSH), anlässlich des Tags gegen Lärm am 29. April hin.

Lautes Spielzeug und Kopfhörer können das Gehör belasten

Elektronisches Spielzeug mit Ton kann sehr laut sein - besonders dann, wenn es direkt ans Ohr gehalten wird. Auch Kopfhörer gehören inzwischen für viele Kinder zum Alltag, etwa beim Musikhören oder beim Anschauen von Videos. Damit Kinderohren nicht langfristig geschädigt werden, sollten Eltern darauf achten, dass die Lautstärke dieser Geräte moderat eingestellt ist und regelmäßig Hörpausen eingelegt werden.

Mit Upsi lernen Kinder, genau hinzuhören

Kinder können schon früh lernen, achtsam mit Geräuschen umzugehen. Dabei hilft zum Beispiel das Bilderbuch "Upsi und der laute Seebär", gemeinsam herausgegeben von der Unfallkasse Berlin und der DSH. Ein ohrenbetäubend brüllender Seebär verursacht auf einer Insel so viel Lärm, dass die anderen Tiere kaum noch schlafen können.

Upsi und seine Freunde machen sich auf die Suche nach der Ursache und zeigen, wie wichtig es ist, genau hinzuhören und Rücksicht auf andere zu nehmen. Das Bilderbuch sensibilisiert Kinder spielerisch für Geräusche und dafür, dass bewusstes Zuhören gelernt werden muss.

Hier bestellen: https://das-sichere-haus.de/broschueren/upsi-buecher

Weitere Informationen zum Tag gegen Lärm:

www.tag-gegen-laerm.de

Weitere Themen:

Sicheres Spielzeug: https://ots.de/l3hCPQ

Gehörschutz bei der Gartenarbeit: https://ots.de/tnLvHr

Über die DSH:

Mehr als 16.000 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland jährlich bei rund sieben Millionen.

Die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e.V. (DSH) informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.

Pressekontakt:

Dr. Susanne Woelk, DSH-Geschäftsführerin
Tel.: 040 / 298 104 62
s.woelk@das-sichere-haus.de

Original-Content von: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH), übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH)
Weitere Storys: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH)
Alle Storys Alle
  • 09.04.2026 – 09:00

    Sichere Spielgeräte im Garten: Darauf sollten Eltern jetzt achten

    Hamburg (ots) - Klettergerüste, Rutschen und Trampoline sorgen in vielen Gärten für Spaß und Bewegung. Doch instabile oder defekte Spielgeräte führen immer wieder zu schweren Unfällen. "Eltern sollten Spielgeräte deshalb sorgfältig auswählen, korrekt aufbauen und regelmäßig auf Schäden prüfen, um die Sicherheit ihrer Kinder zu gewährleisten", rät Dr. Susanne Woelk, Geschäftsführerin der Aktion Das ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 10:22

    FI-Schutzschalter: Gegen Stromschlag im Garten. Ältere Gärten fachlich prüfen lassen

    Hamburg (ots) - Strom im Garten ist praktisch, denn er versorgt elektrische Geräte wie Rasenmäher, Heckenschere oder die Teichpumpe mit "Saft". Strom im Garten schafft aber auch das Risiko schwerer Strom-Unfälle. Vor allem dann, wenn Feuchtigkeit und elektrische Geräte aufeinandertreffen. Darauf weist die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für ...

    mehr
  • 31.03.2026 – 09:00

    Giftige Stoffe und verschluckbare Kleinteile - Die Risiken von Badespielzeug

    Hamburg (ots) - Früher war ja bei vielen der Sonntag der Badetag - heutzutage geht's für die Kleinen aber öfter mal in die Wanne. Und das macht ja auch Spaß: Die Kids können im warmen Wasser planschen, tauchen und natürlich spielen - allerdings darf dann auch das Lieblingsbadespielzeug nicht ...

    2 Audios
    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren