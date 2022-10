DSH - Aktion Das Sichere Haus

Heimwerken liegt voll im Trend! - Aber auf die richtigen Werkzeuge und die passende Ausrüstung kommt's an

Hamburg (ots)

Anmoderationsvorschlag: Bohren, hämmern, malern: Der Do-it-yourself-Trend hält auch weiterhin an. Kein Wunder, schließlich spart das Geld und macht einen ja auch ein bisschen stolz. Für die kleineren und größeren Projekte im Haus, der Wohnung oder dem Garten braucht der Heimwerker oder die Heimwerkerin natürlich auch die richtigen Werkzeuge und die passende Ausrüstung. Worauf es da ankommt und was Sie beim Kauf von gebrauchten Geräten beachten sollten, verrät uns mein Kollege Oliver Heinze.

Sprecher: Auch Heimwerker und Hobby-Handwerker sollten auf qualitativ gutes Werkzeug achten - und gerade bei Schnäppchen und super günstigen Werkzeug-Sets erst mal vorsichtig sein.

O-Ton 1 (Dr. Susanne Woelk, 15 Sek.): "Die sind oft ihr Geld nicht wert. Da gibt es dann zum Beispiel Schraubendreher, die aus so weichem Material geformt sind, dass sie schon beim ersten Schrauben ihren Dienst verweigern. Dagegen ist aber gutes Werkzeug so gut verarbeitet, dass zum Beispiel Nähte an Schraubenschlüsseln entgratet sind und man sie kaum fühlt."

Sprecher: Erklärt die Geschäftsführerin der Aktion Das Sichere Haus Dr. Susanne Woelk. Gute Werkzeuge und auch Geräte gibt es zwar oft gebraucht günstiger zu erstehen, allerdings sollte man dann auf jeden Fall darauf achten, ...

O-Ton 2 (Dr. Susanne Woelk, 23 Sek.): "...dass Bedienungsanleitung beiliegt und dass alle Teile der Maschine auch vorhanden und in einem guten Zustand sind. Das kann man im Übrigen besser sehen, wenn man vor Ort gebrauchtes Material kauft als im Internet, weil man dort eben nicht so direkt weiß, welche Qualität man angeboten bekommt. Wichtig ist auch, sowohl bei gebrauchten wie auch bei neuen Geräten, dass GS-Zeichen, denn es zeigt an, dass der Hersteller es freiwillig auf gute Qualität hat prüfen lassen."

Sprecher: Außerdem ist auch für Heimwerker und Heimwerkerinnen eine gute persönliche Schutzausrüstung - kurz PSA - unverzichtbar.

O-Ton 3 (Dr. Susanne Woelk, 17 Sek.): "Und dazu gehören zum Beispiel eine Schutzbrille, Atemschutz, Schutzhandschuhe und auch Gehörschutz. Und bevor man diese PSA kauft, sollte man eben auch genau überlegen, wofür man sie braucht. Zum Beispiel, wenn ich mit Farben und Lacken arbeite, brauche ich eventuell eine Schutzmaske mit einem stärkeren Filter als wenn ich andere Arbeiten verrichte."

Abmoderationsvorschlag: Sie haben es gehört: Auch Heimwerker sollten auf Qualität und Sicherheit achten und Schnäppchen genau unter die Lupe nehmen. Noch mehr gute Tipps rund um ein sicheres Zuhause finden Sie im Netz, unter www.das-sichere-haus.de.

