Neue Mobilfunktarife der Telekom schaffen Durchbruch bei "Unlimited" im besten Netz

Unlimitiertes Datenvolumen dank PlusKarte für 19,95 Euro monatlich

Telekom Privatkunden-Chef Wolfgang Metze: "Keine Kompromisse bei der Qualität! Wir stärken Gemeinschaft mit unlimitiertem Mobilfunk"

Telefonflatrate fürs Ausland: Im MagentaMobil L und XL kostenfrei von Deutschland in alle Netze der EU sowie Schweiz, Großbritannien und Türkei telefonieren

Irgendwann sind auch die schönsten Dinge vorbei - der letzte Urlaubstag, das letzte Stück Kuchen, die letzte Folge der Lieblingsserie. Außer bei der Telekom. Hier gilt: Einmal buchen, immer genießen. Wer eine Gemeinschaft bildet, kommt ab dem 1. April ganz leicht an unbegrenztes Datenvolumen im besten Netz (CHIP 01/2025). Das Versprechen der Telekom lautet: Als Gemeinschaft sparen. Kein Limit mehr im Mobilfunk, kein Kompromiss bei der Qualität.

"Wir machen Mobilfunk leicht. Kein permanentes Aufladen, keine schlechtere Netzqualität, keine Begrenzung bei der Geschwindigkeit. Dafür Highspeed in 5G und bester Service - persönlich oder digital per App", sagt Wolfgang Metze, Privatkunden-Chef der Telekom Deutschland.

Der Trick ist einfach - besonders aufgewertet werden die Tarife M und L. Hier hat schon die erste Zusatzkarte für 19,95 Euro monatlich den doppelten Unlimited-Effekt. Denn die Zusatzkarte enthält automatisch unbegrenztes Datenvolumen. Gleichzeitig wertet sie den Haupttarif auf. Die Zusatzkarte sorgt dort für ein Upgrade: Ebenfalls auf Unlimited. Der Clou: Jede weitere Zusatzkarte kostet nur noch 9,95 Euro monatlich. Ebenfalls mit unbegrenztem Datenvolumen. Wer zusätzlich zum Mobilfunk einen Festnetzvertrag bei der Telekom hat und damit MagentaEINS-Kunde ist, bekommt den doppelten Unlimited-Effekt sogar schon im Tarif MagentaMobil S. Aber auch wer weiter solo unterwegs ist, profitiert. Alle Tarife wurden durch zusätzliches Datenvolumen oder weitere Extras aufgewertet.

Mit den neuen Tarifen wolle die Telekom auch gesellschaftliche Entwicklungen aufgreifen, sagt Metze. "Menschen fühlen sich im Alltag permanent eingeschränkt. Und es gibt weniger Miteinander und mehr Gegeneinander." Die neuen Tarife seien das Gegenkonzept. "Wir stärken Gemeinschaften. Sei es die Partnerschaft oder die Familie, sei es die WG oder Freunde. Wer sich zusammentut, spart Geld und muss sich zumindest um den Mobilfunk keine Gedanken mehr machen. Er läuft einfach. Unbegrenzt. Und fast überall. Mit 5G und LTE versorgen wir zusammen 99,8 Prozent aller Haushalte in Deutschland. Wer günstig surfen will, muss bei der Qualität also keine Kompromisse mehr machen. Gegen Funkloch- und Daten-Frust gibt es ein einfaches Rezept: Kommen Sie zur Telekom."

Die neuen MagentaMobil Tarife: Mehr drin fürs selbe Geld

Die Preise für die Einzel-Tarife der Hauptkarten bleiben stabil; aber auch die bieten schon deutlich mehr als bislang. In den Tarifmodellen S, M und L steigt das Datenvolumen um 10 beziehungsweise 20 Gigabyte (GB) auf nun 30 (S), 50 (M) und 100 (L) GB. Aber das ist noch nicht alles: Die Tarife MagentaMobil L und XL erhalten zudem erstmals eine Flatrate für die Auslandstelefonie. Kunden telefonieren damit aus Deutschland kostenlos in alle Netze der Europäischen Union, (inklusive Norwegen, Irland und Liechtenstein) sowie der Schweiz, Großbritannien und der Türkei.

"Auch hier reagieren wir auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden", sagt Wolfgang Metze. "Die Schweiz, Großbritannien und die Türkei sind Länder, in denen Freunde und Familien vieler unserer Kunden oft und viel unterwegs sind. In unseren neuen L- und XL-Tarifen können die Kunden auch dorthin kostenfrei telefonieren." Zudem lasse sich die Telekom für ihre Kundinnen und Kunden immer etwas Neues einfallen. Wer die Telekom-App "Mein Magenta" nutzt, findet in den "Magenta Moments" regelmäßig zum Beispiel Rabatte auf verschiedene Produkte, kann Konzertkarten vor offiziellem Verkaufsstart erwerben oder profitiert von weiteren Aktionen.

Um das erhöhte Datenvolumen auch auf mehreren Endgeräten nutzen zu können, hat der MagentaMobil L-Tarif zukünftig eine kostenlose MultiSIM-Karte inkludiert. Beim MagentaMobil XL-Angebot sind es sogar zwei Karten - beispielsweise für den Einsatz im Tablet oder in der Smartwatch. Im größten Tarif sind weiterhin monatlich 5 GB für Roaming in den Ländergruppen 2 und 3 enthalten. Zu diesen Gruppen gehören beispielsweise Länder wie USA, Türkei oder Ägypten.

Der kleinste Tarif MagentaMobil XS ist deutlich gewachsen und enthält zukünftig 20 GB für 29,95 Euro monatlich. In allen Tarifen ist wie gewohnt eine Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze selbstverständlich. Ebenso nutzen alle neuen Mobilfunktarife das 5G-Netz der Telekom. 5G ist im Netz der Telekom bereits für 98 Prozent der Menschen in Deutschland verfügbar, LTE sogar für über 99 Prozent. Insgesamt funken rund 120.000 Antennen im Netz der Telekom. Davon unterstützen über 96.500 Antennen 5G.

Die neuen Mobilfunktarife im Überblick

MagentaMobil XS: 20 GB für 29,95 Euro/monatlich

MagentaMobil S: 30 GB für 39,95 Euro/monatlich

MagentaMobil M: 50 GB für 49,95 Euro/monatlich

unlimited GB mit einer PlusKarte ab 19,95 Euro/monatlich

MagentaMobil L: 100 GB für 59,95 Euro/monatlich

unlimited GB mit einer PlusKarte ab 19,95/monatlich

Flat telefonieren von Deutschland in die Länder EU+CH+UK+TR

1 kostenlose MultiSIM

MagentaMobil XL: unlimited GB für 84,95 Euro/monatlich

5 GB fürs Roaming in LG 2 und 3

Flat telefonieren von Deutschland in die Länder EU+CH+UK+TR

2 kostenlose MultiSIM

Die erste PlusKarte kostet grundsätzlich nur 19,95 Euro monatlich, jede weitere wird mit 9,95 Euro im Monat berechnet. Darüber hinaus gibt es die MagentaMobil PlusKarte Kids & Teens für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren, die immer 9,95 Euro monatlich kostet. Im MagentaMobil XS und im MagentaMobil S ohne Festnetz-Vorteil erhalten alle zugebuchten PlusKarten automatisch das identische Datenvolumen wie die Hauptkarte. Bei MagentaMobil XL ist dies ohnehin Unlimited.

Günstige Zusatzkarten für mehr Gemeinschaft - Rechenbeispiele (monatlich)

Paar im Tarif MagentaMobil M

Hauptkarte (50 GB) für 49,95 Euro. Dazu: PlusKarte für 19,95 Euro. Durch die PlusKarte wird die Hauptkarte auf unbegrenztes Datenvolumen aufgewertet, statt der ursprünglichen 50 GB. Die Zusatzkarte enthält ebenfalls deutschlandweit Unlimited. Im Schnitt also 34,90 Euro pro Karte für unbegrenztes Datenvolumen.

Familie mit zwei Kindern im Tarif MagentaMobil L

Hauptkarte (100 GB) für 59,95 Euro. Zudem eine MultiSIM für zusätzliches Gerät wie Tablet oder Smartwatch. Erste PlusKarte für 19,95 Euro sowie zwei weitere PlusKarten für je 9,95 Euro. Hauptkarte erhält Upgrade auf unbegrenztes Datenvolumen. PlusKarten sind ebenfalls unbegrenzt. Dadurch deutschlandweit unlimitiertes Datenvolumen für im Schnitt 24,95 Euro pro Karte. Zudem die MultiSIM für das Zusatzgerät, ebenfalls mit Unlimited.

Wohngemeinschaft mit vier Personen im Tarif MagentaMobil S (verfügt über Telekom-Festnetz)

Hauptkarte (30 GB) für 39,95 Euro. Erste PlusKarte für 19,95 Euro sowie zwei weitere PlusKarten für je 9,95 Euro. Hauptkarte erhält Upgrade auf unbegrenztes Datenvolumen; PlusKarten ebenfalls unbegrenzt. Damit deutschlandweit unbegrenztes Datenvolumen für 19,95 Euro im Schnitt pro Karte.

Volle Flexibilität

Die Tarife sind alle mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Die Bereitstellung kostet einmalig 39,95 Euro für die Hauptkarte, 19,95 Euro für die PlusKarte und 9,95 Euro für die PlusKarte+. Selbstverständlich lassen sich zu den 24-monatigen Laufzeitverträgen aktuelle Endgeräte hinzubuchen. Die neuen Mobilfunktarife sind ab dem 1. April 2025 im Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom Shop sowie im Fachhandel erhältlich.

Geschäftskunden: Auch "Business Mobil" Tarife erhalten mehr Datenvolumen

Ab dem 1. April 2025 profitieren auch Geschäftskunden von mehr Highspeed-Volumen. So erhöht sich beispielsweise in den aktuellen Tarifen Business Mobil S (inklusive Business Cards S) und Business Mobil M (inklusive Business Cards M) das Datenvolumen von 20 GB auf 30 GB bzw. von 40 GB auf 50 GB. Bestandskunden profitieren automatisch von der Erhöhung.

