"Dreierregel, Eizellspende und Embryonenspende im Fokus - Memorandum für eine Reform des Embryonenschutzgesetzes"

die Fortpflanzungsmedizin ist einerseits geprägt von einem rasanten wissenschaftlichen Fortschritt und von schwierigen ethischen Entscheidungen andererseits. Daher ist es aus Sicht der Ärzteschaft dringend geboten, das 30 Jahre alte Embryonenschutzgesetz spätestens in der kommenden Legislaturperiode auf den Prüfstand zu stellen. Um die Diskussion über die Zukunft der Reproduktionsmedizin anzustoßen, hat die Bundesärztekammer auf Empfehlung ihres Wissenschaftlichen Beirats jetzt ein Memorandum vorgelegt, in dem sie eine entsprechende Reform anregt.

Wie kann in Deutschland Reproduktionsmedizin nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft, aber durchaus in gewissen Grenzen und unter den bestehenden Qualitätsstandards, etabliert werden? Was muss der Gesetzgeber dabei nach Auffassung der Ärzteschaft beachten? Wie lässt sich die Versorgungsqualität des Kinderwunschpaares und seines Kindes verbessern und Rechtssicherheit für alle Beteiligten gewährleisten?

Diese und weitere Fragen diskutieren Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, sowie Prof. Dr. Dr. Peter Scriba, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer und Prof. Dr. Jan-Steffen Krüssel, Federführender des Arbeitskreises "Offene Fragen der Reproduktionsmedizin", im Rahmen einer Online-Pressekonferenz.

