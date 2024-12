ARTE G.E.I.E.

TeleVisionale: Hauptpreis für die ARTE-Koproduktion DAS SCHWEIGEN DER ESEL

Straßburg (ots)

Am Freitagabend ging das Film- und Serienfestival TeleVisionale mit einer feierlichen Preisverleihung im Theater Baden-Baden zu Ende.

ARTE freut sich über den Hauptpreis, den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste", für DAS SCHWEIGEN DER ESEL, eine Koproduktion mit dem ORF.

Das Schweigen der Esel

Fernsehfilm von Karl Markovics

ORF/ARTE, Superfilm

Österreich 2022, 89 Min.

Mit: Karl Markovics, Julia Koch, Caroline Frank, Gerhard Liebmann, Valentin Sottopietra, Klaus Windisch, Tobias Fend, Julian Sark, Stefan Pohl u.a.

Erst ist eine Katze involviert, dann ein Hahn. Die Serie merkwürdiger Morde versetzt den wegen Mordes inhaftierten Jonas Horak in Alarm. Sophie Landner, die Polizistin, die ihn verhaftet hatte, erfährt von Horak, dass hier ein brandgefährlicher Serientäter am Werk sei. All diese Morde hätten mit der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten zu tun. Landner müsse den Esel finden, um den nächsten Mord zu verhindern. So absurd Horaks Logik auf den ersten Blick auch scheint, muss Landner doch erkennen, dass die Sache ernst zu nehmen ist - todernst.

Zur Jury des "Fernsehfilmpreises der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" zählten dieses Jahr neben dem bekannten Schauspieler, Produzent und Aktivist Tyron Ricketts, Kolumnistin, Schauspielerin und Autorin Omira El Ouassil, Schauspielerin und Autorin Anna Brüggemann, Cathrin Ehrlich und Alfred Holighaus (Development Executive und Produzent)

Alle Infos unter https://televisionale.de/pressemitteilung/gewinner-televisionale-2024

Wir gratulieren herzlich!

