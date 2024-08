ARTE G.E.I.E.

Streamingtipps 1. Septemberhälfte 2024: Headhunters | Hüterinnen der Erde | Fleetwood Mac - Zeitloser Pop

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Straßburg (ots)

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Headhunters

Web Only, Serie - Ab 6. September auf arte.tv

Dank gefälschtem Lebenslauf und unerschütterlichem Selbstbewusstsein wird Roger Brown bei einer renommierten Headhunter-Firma in Oslo eingestellt. Doch er ist nicht der Einzige in der Branche, der keine Skrupel kennt. Schnell erweist sein neuer Job sich als lebensgefährlich ... Eine Krimikomödie mit atemberaubendem Tempo und starken Charakteren, basierend auf dem Werk von Jo Nesbø.

>> Vorab auf ARTE Presse

McMafia

Web Only, Serie - Ab 13. September auf arte.tv

Alex Godman, ein in England aufgewachsener Russe, wird von der mafiösen Vergangenheit seiner Familie eingeholt und in die dunkle Welt der internationalen Kriminalität hineingezogen. Eine Gangsterserie gepaart mit einer Familiensaga, brillant geschrieben und inszeniert von James Watkins ("Eden Lake") und Hossein Amini ("Drive").

>> Vorab auf ARTE Presse

Katharina Tempel - Was wir fürchten

Online First, Fernsehfilm - Ab 13. September auf arte.tv

Ausgerechnet an dem Tag, an dem die erste Sitzung der Paartherapie, zu der sich Katharina und ihr Mann Volker entschlossen haben, stattfindet, wird die Kriminal-kommissarin zu einer Schießerei ins Gericht gerufen: Dem Untersuchungshäftling Felix Brenner ist die Flucht gelungen. Ihm wird vorgeworfen, die Lehrerin Patrizia Oelrich vor einem halben Jahr in ihrem Haus getötet zu haben. Katharina Tempel und Haupt-kommissar Georg König rollen den alten Fall wieder auf. Als klar wird, dass Georg damals einen schweren Fehler begangen hat, wird Katharinas Beziehung zu ihm auf eine harte Probe gestellt.

>> Vorab auf ARTE Presse

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Aufstand im Bordell - Frauenhandel um 1900

Online First, Dokumentation - Ab 3. September auf arte.tv

Wien, 1905. Marie König wird seit vier Jahren im "Salon Riehl" zur Prostitution gezwungen. Als sie an die Presse geht, löst sie einen Skandal aus, der die Doppelmoral der bürgerlichen Gesellschaft erschüttert. Junge Europäerinnen werden in Bordelle auf der ganzen Welt gebracht - zugleich formiert sich eine internationale Frauenbewegung, die den Menschenhandel stoppen will.

>> Vorab auf ARTE Presse

ENTDECKUNG

Hüterinnen der Erde

Online First, Vierteilige Dokumentationsreihe - Ab 2. September auf arte.tv

Die vierteilige Dokumentationsreihe erzählt Geschichten von Frauen, die aktiv werden, um die Wunden der Erde zu heilen. Verbunden durch ein Gefühl der Schwesterlichkeit und Solidarität verändern sie ihre Heimat und sorgen für das Wohlergehen ihrer Mitmenschen. Die Reihe zeigt außergewöhnliche Frauen, die sich mit Entschlossenheit und Mut für Frauenrechte einsetzen und Auswege aus patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen aufzeigen.

>> Vorab auf ARTE Presse

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Jagoda Marinic trifft Oda Jaune - Das Buch meinesLebens

Web Only, Dokumentation - Ab 1. September auf arte.tv

Die bulgarische Malerin Oda Jaune ist eine der faszinierendsten Künstlerinnen der europäischen Kunst. Die Bildwelten von Hieronymus Bosch haben sie sehr früh gefesselt und so mag es nicht verwundern, dass sie besonders bildreiche Bücher zu ihren persönlichen Schätzen zählt. Jagoda Marinic nimmt im Gespräch diese fantastische Welt auf und spricht mit ihr über die vielen Bücher, die die Künstlerin bisher begleitet haben.

>> Vorab auf ARTE Presse

Fleetwood Mac - Zeitloser Pop

Online First, Dokumentation - Ab 6. September auf arte.tv

"Rumours" wurde 1977 zu einer der meistverkauften Platten des Jahrzehnts, in den Geschichten um die Band spielen Spannungen und Drogen eine tragende Rolle. Die Dokumentation erzählt, wie Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie auf Lindsey Buckingham und Stevie Nick trafen. Viele weitere Musiker kommen zu Wort.

>> Vorab auf ARTE Presse

MUSIK

200 Jahre Anton Bruckner

Schwerpunkt - Ab 1. September auf arte.tv

Brahms hasste ihn, für Richard Wagner war er der einzige Symphoniker, der an Beethoven heranreichte und Nikolaus Harnoncourt sagte von ihm, er sei "musikhistorisch wie ein Meteorit." Am 1. September feiert ARTE Anton Bruckner, der vor 200 Jahren am 4. September geboren wurde, mit dem Porträt " Der Komponist Anton Bruckner" und zeigt Konzerte mit seinen Werken, die zu Meilensteinen der Musikgeschichte wurden. Mit Sergiu Celibidache, Herbert Blomstedt, Mirga Grazinyte-Tyla und vielen anderen.

>> Vorab auf ARTE Presse

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell