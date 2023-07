ARTE G.E.I.E.

Musik für Alle: ARTE Concert streamt am 19. Juli Konzert der "Fantastischen Vier" mit Deaf-Performance live von den Jazzopen Stuttgart

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Strasbourg (ots)

Auch in diesem Jahr macht ARTE Concert Halt bei einem der wichtigsten europäischen Festivals seiner Art: den Jazzopen Stuttgart. Von Sonntag, den 16. Juli bis Mittwoch, den 19. Juli streamt ARTE Concert internationale Topacts aus Jazz, Rock, Pop und Hip Hop live im Netz auf arte.tv/jazzopen. Eines der Highlights ist der Livestream des Konzerts der "Fantastischen Vier" am Mittwoch, den 19. Juli 2023, das von der Deaf-Performerin Cindy Klink begleitet und so für gehörlose Menschen erlebbar gemacht wird.

Der Auftakt der Konzertübertragungen machen am Sonntag Abend ab 19.30 Uhr zwei Größen ihres Fachs: der aus Kuba stammende zehnfache Grammy-Preisträger Arturo Sandoval, der die Trompete wie kein Zweiter beherrscht, gefolgt von dem amerikanischen Jazz-Saxophonisten Branford Marsalis, der mit seinem gleichnamigen Quartett Eigenkompositionen und Klassiker interpretieren wird.

Am Dienstag, den 18. Juli, kann sich das Publikum auf den Auftritt einer Kult-Hardrock-Band freuen, die das Genre maßgeblich beeinflusst hat: Deep Purple geben sich ab 21 Uhr auf dem Schlossplatz die Ehre.

Einer, der es zuverlässig versteht, das Publikum in seinen musikalischen Bann zu ziehen, ist der Songwriter und Gitarrist Cory Wong aus Minnesota. Auf seinen energiegeladenen Auftritt darf sich das Publikum am Mittwoch, den 19. Juli freuen.

Zum krönenden Abschluss dieses Festivalabends erwartet die Zuschauer der Auftritt wahrer Lokalmatadore in Gestalt von Deutschlands dienstältestem Rap-Act: Die Fantastischen Vier. Sie stehen jedoch nicht allein im Rampenlicht, sondern teilen sich die Bühne mit der Deaf-Performerin Cindy Klink, die die Songs live für gehörlose Menschen in deutscher Gebärdensprache interpretieren wird. ARTE freut sich, das Konzerterlebnis auf diese Weise einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das Konzert wird nach dem Livestream sechs Monate lang online auf ARTE Concert abrufbar bleiben.

Auch die anderen Acts bleiben unter arte.tv/jazzopen mehrere Wochen als Video on Demand (VOD) verfügbar.

Die Übertragungen von den Jazzopen 2023 auf ARTE Concert im Überblick:

Sonntag, 16. Juli 2023:

19.30 Uhr: Arturo Sandoval (180 Tage VOD)

21.15 Uhr: Branford Marsalis (30 Tage VOD)

Dienstag, 18. Juli 2023:

21.00 Uhr: Deep Purple (90 Tage VOD)

Mittwoch, 19. Juli 2023:

19.10 Uhr: Cory Wong (180 Tage VOD)

21.00 Uhr: Die Fantastischen Vier mit Deaf-Performerin Cindy Klink (180 Tage VOD)

Die Übertragungen von den Stuttgarter "Jazzopen" sind Teil des diesjährigen Festivalsommers auf ARTE Concert. Entdecken Sie hier das aktuelle Live- und Replay-Angebot.

Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell