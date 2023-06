ARTE G.E.I.E.

Sommer, Sonne, Krieg - "Tracks East" beleuchtet in der kommenden Folge Urlaubsgefühle vor dem Hintergrund des Krieges

Strasbourg (ots)

Sommer, Sonne, Krieg: Wie geht es den Menschen in der Ukraine jetzt, wo in Europa die Badesaison eingeläutet und die Sonnenschirme entstaubt werden, während in ihrem eigenen Land Krieg herrscht? "Tracks East" erkundet in der neuen Folge dieses sehr spezielle Urlaubsgefühl zwischen Sommer und Krieg, zu sehen auf arte.tv ab dem 27. Juni.

Urlaub trotz Krieg? In Odessa liegen die Menschen am Strand, während Freiwillige die Minen vor der ukrainischen Küste räumen. "Sie wollen sich den Sommer nicht vom Krieg nehmen lassen", sagt Boris Demchenko von der Band Black Taro. Knapp 800 Kilometer Luftlinie entfernt, auf der anderen Seite des Schwarzen Meeres liegt das russische Urlaubsparadies Sotschi. Da RussInnen an vielen Orten auf der Welt nicht mehr willkommen sind, werden viele von ihnen wohl im eigenen Land Urlaub machen. "Tracks East" hat sich in dem beliebten russischen Ferienort umgesehen und ein erstaunliches Stimmungsbild vorgefunden. Allein der Gedanke an die Ferienorte ihrer Kindheit in der Ukraine und in Russland lassen bei den "Tracks East" Hosts Bella Khadartseva aus der Ukraine und Jean Michel Scherbak aus Russland Melancholie aufkommen. Die beiden Neu-Berliner blicken auch nach Georgien. Dort hält ein ehemals legendärer, heute aber weitgehend vergessener Kurort eine Art Dornröschenschlaf. Prächtige Sanatorien bröckeln seit dem Zerfall der Sowjetunion vor sich hin, wären da nicht die Flüchtlinge eines schon langen vergessenen Krieges.

Jede Woche greift "Tracks East" brisante Themen auf, die das Leben junger Menschen bestimmen und vehement verändern und macht so Weltgeschehen konkret, greifbar, schockiert, berührt und bewegt. Immer dienstags in der ARTE Mediathek, im TV auf Instagram, TikTok und YouTube.

"Tracks East" ist eine ZDF/ARTE-Produktion in Kooperation mit Kobalt Productions.

Tracks East: Sommer, Sonne, Krieg ... Urlaub?

Ab Dienstag, 27. Juni 2023 auf arte.tv

Am Freitag, 30. Juni 2023, 22.45 Uhr im TV

Alle Ausgaben von "Tracks East" online: arte.tv/trackseast

