ARTE-Dokumentation "Kulturkrieg - Kunst als Waffe" zeigt ukrainische Künstler*Innen im Kampf an zwei Fronten: im Schützengraben und in der Kunst

PROGRAMMHINWEIS "Will man eine Nation zerstören, muss man ihre Kultur zerstören." Doch genau daran beißt sich Wladimir Putin die Zähne aus. Nicht zuletzt dank der Kulturschaffenden entwickelt sich unter Ukrainer*innen ein immer stärkeres Nationalgefühl und der eiserne Wille, ihr Land nicht aufzugeben. Der Autor Philipp Kohlhöfer begleitet in der Dokumentation "Kulturkrieg - Kunst als Waffe" ukrainische Künstler*innen vom Konzertsaal an die Front, vom Bunker ins Atelier und zeichnet ein eindrucksvolles Bild ihrer Kämpfe für ihre Kultur und ihr Überleben als Staat. Im Film treten u.a. die Band BoomBox um Sänger Andriy Khlyvnyuk und sowie Antytila mit Frontmann Taras Topolia auf. Auch First Lady Olena Selenska spricht über die Rolle der ukrainischen Kultur in diesem Krieg. "Kulturkrieg - Kunst als Waffe" Dokumentation von Philipp Kohlhöfer ZDF/ARTE, Broadview TV GmbH, SPACE Production, Deutschland, Ukraine 2023, 52 Min. Erstausstrahlung Online vom 22. Februar 2023 bis 22. Mai 2023 auf arte.tv Mittwoch, 22. Februar 2023 um 22.00 Uhr auf ARTE >> Screener und weiteres Pressematerial

