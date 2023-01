ARTE G.E.I.E.

Zum Tod von Gina Lollobrigida: ARTE zeigt ab sofort den Klassiker "Die schönste Frau der Welt" auf arte.tv und am Mittwoch 18/01/2023 auf ARTE um 14.15 Uhr

Schauspiellegende Gina Lollobrigida ist gestern, am 16/01/2023, im Alter von 95 Jahren, in Rom verstorben. Gina Lollobrigida kam 1927 in Subiaco, Italien zur Welt und wurde schon als Dreijährige zum schönsten Kleinkind gekürt. Der italienischen Ausnahmeschauspielerin gelang der internationale Durchbruch mit dem Film "Fanfan, der Husar" und wurde dem internationalen Publikum durch Filme wie "Der Glöckner von Notre Dame" und "Salomon und die Königin von Saba" bekannt. 1961 wurde sie bei den Golden Globes als weltweit beliebteste Darstellerin ausgezeichnet und beendete wenig später ihre Schauspielkarriere und arbeitete als Fotografin und Bildhauerin. In Gedenken an die am 16. Januar mit 95 Jahren verstorbene Schauspielerin Gina Lollobrigida zeigt ARTE den Spielfilm "Die schönste Frau der Welt".

Mittwoch, den 18. Januar 2023, um 14.15 Uhr ab sofort onlin auf arte.tv Die schönste Frau der Welt Spielfilm von Robert Z. Leonard Italien, Frankreich 1955, 107 Min. Mit: Gina Lollobrigida, Robert Alda, Vittorio Gassman, Anne Vernon u.a.

Rom, um 1900: Die schöne Lina ersetzt ihre Mutter, berühmte Sängerin in einem römischen Kabarett, als diese vor ihrem Auftritt einen Schwächeanfall erleidet und ihre Tournee abbrechen muss. Als Lina zunächst vom Publikum verschmäht wird, setzt sich der russische Prinz Sergej für die junge Solistin ein und schmeißt kurzerhand die pöbelnde Menge aus dem Saal. Der Auftritt wird schließlich ein voller Erfolg und Sergej und Lina verlieben sich. Doch schon bald muss der russische Prinz zurück in seine ferne Heimat.

