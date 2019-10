ARTE G.E.I.E.

ARTE startet in Partnerschaft mit 23 europäischen Opernhäusern in die zweite digitale Opernspielzeit ARTE Opera

23 Opernhäuser, 14 Länder, eine Opernspielzeit für Europa. Am 15. Oktober startet der europäische Kultursender ARTE in Partnerschaft mit führenden europäischen Opernhäusern und Festivals in die zweite Spielzeit seines Onlineangebots ARTE Opera (arte.tv/opera). Eröffnet wird die zweite Saison mit dem Livestream von Puccinis Turandot in einer Neuproduktion des Gran Teatro del Liceu in Barcelona, inszeniert von Franc Aleu und unter der musikalischen Leitung von Josep Pons. Der Sender präsentierte das gesamte Programm der Spielzeit am heutigen Montag im Rahmen einer Pressekonferenz im Liceu in Barcelona.

Dank eines einzigartigen europäischen Netzwerks präsentiert der Kultursender Opernliebhabern im Rahmen einer eigens kuratierten digitalen Opernspielzeit jeden Monat herausragende, frei verfügbare Produktionen. Die Opern aus führenden europäischen Opernhäusern bietet ARTE Opera als Livestream oder als Video-on-Demand an und stellt sie seinen Nutzern im Anschluss als Replay zur Verfügung. Die Produktionen sind in der Regel weltweit abrufbar und werden live in sechs Sprachen untertitelt: Neben der deutschen und französischen Sprachfassung bietet ARTE dank der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union auch Untertitel in englischer, italienischer, polnischer und spanischer Sprache an. Damit können 70 % der europäischen User das Angebot in ihrer jeweiligen Muttersprache genießen. Mehrere Produktionen werden umgesetzt in enger Zusammenarbeit zwischen ARTE und seinen europäischen Partnersendern, darunter RTÉ, RTBF, YLE, RTS und CT. ARTE Opera ist Teil des genreübergreifenden digitalen Musikangebots ARTE Concert (www.arte.tv/concert), das in diesem Jahr mit weiteren Highlights aus allen Musikgenres sein 10-jähriges Jubiläum feiert.

Ziel des Angebots ARTE Opera ist es, die künstlerische Vielseitigkeit und Qualität der europäischen Opernszene zu präsentieren und an neue Zuschauerkreise in der ganzen Welt heranzutragen. Die Spielzeit 2018/2019 verzeichnete zwischen September 2018 und August 2019 mehr als 850000 Videoabrufe.

Die Partner sind (Stand: 7. Oktober 2019):

Festival d'Aix-en-Provence (Aix-en-Provence), Dutch National Opera (Amsterdam), Gran Teatre del Liceu (Barcelona), Staatsoper Unter den Linden (Berlin), Théâtre Royal de la Monnaie (Brüssel), Armel Opera Festival (Budapest), Semperoper (Dresden), Staatsoper Hamburg (Hamburg), Finnish National Opera (Helsinki), Opéra de Lausanne (Lausanne), Royal Opera House (London), Teatro Real (Madrid), Teatro alla Scala (Mailand), Bayerische Staatsoper (München), Teatro Massimo (Palermo) Opéra Comique de Paris (Paris), Opéra national de Paris (Paris), Czech National Opera (Prag), Latvian National Opera (Riga), Opéra national du Rhin (Straßburg), Wexford Festival Opera (Wexford), Wiener Staatsoper (Wien), Opernhaus Zürich (Zürich).

Mehr Infos finden Sie unter: www.arte.tv/opera

Das aktuelle Programm: http://ow.ly/zC7k30pEN2X

