DERMALOG stattet die philippinische Verkehrsbehörde mit neuer digitaler Verwaltungslösung aus

Manila/Hamburg

Mit der Einführung eines zentralisierten Systems zur Speicherung und Verarbeitung von Bürgerdaten geht das philippinische Land Transportation Office (LTO) den nächsten Schritt in eine digitale und Service-orientiertere Zukunft. Die Technik dafür hat das Hamburger Unternehmen DERMALOG geliefert.

Das philippinische Land Transportation Office hat an seinem Hauptsitz in Manila ein neues System zur Digitalisierung und Zentralisierung seiner Dienstleistungen in Betrieb genommen. In Anwesenheit des Leiters der LTO-Behörde, Edgar Galvante, wurde das Pilotprojekt erfolgreich gestartet.

Das neue System für alle Fahrzeugbehörden, dass nun erstmals in Manila zum Einsatz kommt, bündelt alle Dienstleistungen in einer einzigen Datenbank. Diese umfasst alle relevanten Daten jedes philippinischen Bürgers, egal ob es um die Beantragung eines Führerscheins, die Registrierung eines Autos oder das Begleichen von Strafzetteln für Ordnungswidrigkeiten geht.

Dank der neuen Lösung können die LTO-Mitarbeiter Anfragen von Bürgern schneller bearbeiten, da sie mit wenigen Klicks alle Informationen auf einen Blick erhalten. Das spart auf Seiten des LTO Zeit und Kosten ein. "Das neue System ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg, eine der führenden Regierungsbehörden zu werden, die schnelle und effiziente Dienste für einen fortschrittlichen Verkehrssektor bietet," sagte LTO-Chef Edgar Galvante beim Start des neuen Systems.

Entwickelt wurde die Turnkey-Lösung von DERMALOG. Für die umfangreiche Digitalisierung der Behörde hat das Unternehmen zudem ein komplettes Rechenzentrum mit modernster Technik in Manila errichtet.

Bereits 2017 hatte DERMALOG ein System zur Ausstellung biometrischer Führerscheine an das Land Transportion Office geliefert. Mit insgesamt 32 Sicherheitsmerkmalen und zusätzlichen biometrischen Merkmalen ist er derzeit das sicherste Ausweisdokument auf den Philippinen. Inzwischen stellt LTO pro Tag landesweit bis zu 20.000 neue Führerscheine aus. Rund 14 Millionen philippinische Bürger haben bereits den neuen biometrischen Führerschein erhalten.

