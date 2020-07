Fakten und Rankings zur Fleischbranche - national wie global // Die "Marktanalyse 2020" bietet Sammlung und Einordnung relevanter Marktkennzahlen

dfv Mediengruppe

42,48 Mrd. Euro Umsatz hat die deutsche Fleisch- und Fleischwarenindustrie im Jahr 2018 erzielt. Sie bestimmt den Großteil des Umsatzes des gesamten produzierenden Ernährungsgewerbes in Deutschland (Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft). Diese und weitere Daten zum Fleisch- und Fleischwarenmarkt in Deutschland, der EU und weltweit haben die Fachmedien afz - allgemeine fleischer zeitung und FLEISCHWIRTSCHAFT (dfv Mediengruppe) in der ausführlichen "Marktanalyse 2020" zusammengetragen. Der Fokus im deutschen Markt richtet sich auf die Akteure des Fleischerhandwerks, des Einzelhandels und der Industrie.

Als Arbeitgeber ist die Schlacht- und Fleischverarbeitung ebenfalls ein Schwergewicht. Über den Zeitraum von Januar bis September 2019 betrachtet, liegt sie mit rund 94.750 Beschäftigten auf Platz 2 hinter der Herstellung von Back- und Teigwaren (Quelle: Statistisches Bundesamt, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft). Allerdings: Die Anzahl der Fleischer-Fachgeschäfte ist in den letzten vier Jahren um mehr als neun Prozent auf 11.917 Betriebe gesunken (Quelle: Deutscher Fleischer-Verband).

Darüber hinaus finden sich in der Marktanalyse Rankings zu den größten deutschen Unternehmensgruppen der Branche, zu den einzelnen Schlachterunternehmen und zu der Nachfrage von Seiten der Verbraucher. So wurden 2018 in Deutschland beispielsweise laut Deutschem Fleischer-Verband pro Kopf 60,1 Kilogramm Fleisch verzehrt.

EU-weit stiegen laut EU-Kommission vor allem bei Geflügelfleisch Produktion und Verbrauch, während bei Schweine- und Rindfleisch Produktion und Verbrauch rückläufig waren.

Der Weltmarkt für Rindfleisch wuchs 2019 sowohl in der Produktion als auch im Verbrauch um jeweils 1,62 Prozent (Quelle: USDA/Foreign Agricultural Service).

