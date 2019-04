dfv Mediengruppe

Erster Regionalkongress für die Hotelbranche in FrankfurtRheinMain

Unter dem Motto "Zusammen FrankfurtRheinMain" findet am 14. Mai 2019 der neue regionale Hotelkongress Hotellerie@Frankfurt Rhein-Main im Stadthaus in der Frankfurter Altstadt statt. Veranstaltet wird die Branchenveranstaltung von der dfv Conference Group in Zusammenarbeit mit der AHGZ - Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (beide dfv Mediengruppe) und mit Unterstützung der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main. Positive Impulse setzen für die Stadt und die Rhein-Main Region ist das gemeinsame Ziel. Köpfe aus Frankfurt und der Metropol-Region sowie zahlreiche Branchen-Spezialisten werden ihre Sicht auf die aktuellen Entwicklungen, die wichtigsten Herausforderungen und die größten Chancen aufzeigen.

Dr. Matthias Alexander, Ressortleiter der FAZ Rhein-Main-Zeitung, wird in seiner Eröffnungs-Keynote die aktuellsten Entwicklungen zu der neuesten Altstadt der Welt aufzeigen: Stärkt sie das Potenzial von Frankfurt als Freizeitdestination? Exklusive Zahlen und Fakten zur Wirtschaftskraft der Hotellerie in Frankfurt, Mainz und Wiesbaden mit Einschätzung der Chancen und Risiken, geben Martina Fidlschuster, Geschäftsführerin, HOTOUR Hotel Consulting, und Christian Strieder, Country Manager DACH des Spezialisten für Hotel Benchmarking und Rentabilitätsstudien, STR Germany.

Welche Rolle Kultur und Stadtplanung für den Tourismus und die Hotellerie in FrankfurtRheinMain spielen, diskutieren Thomas Feda, Geschäftsführer Tourismus+Congress GmbH Frankfurt am Main, Robert van der Graaf, Senior Director of Business Development DACH Region, Radisson Hotel Group, Dr. Ina Hartwig, Dezernentin für Kultur und Wissenschaft, Frankfurt am Main und Eduard M. Singer, GM Grandhotel Hessischer Hof. Die beiden Culinary Entrepreneurs James und David Ardinast, deren innovative gastronomische Konzepte seit vielen Jahren Frankfurt bereichern, sind Spezialisten im Community Building.

Warum Thomas Althoff, Inhaber der Althoff und Ameron Hotel Collection, sich für Frankfurt als Standort für sein neues AMERON Hotel Frankfurt Neckarvillen Boutique entschieden hat, wird er im Gespräch mit Rolf Westermann, dem Chefredakteur der AHGZ erzählen. Gastlichkeit und die persönliche Handschrift spielen auch für Christian Barth, geschäftsführender Gesellschafter des Favorite Parkhotels in Mainz, eine entscheidende Rolle. Christian und Anja Barth wurden mit dem renommierten AHGZ Branchenpreis Hotelier des Jahres 2019 ausgezeichnet, weil in ihrem Haus Familientradition, Zusammenhalt und Engagement für die Mitarbeiter zusammenkommen. Für Thomas Willms, CEO, Deutsche Hospitality & Steigenberger Hotels, sind Grandhotels immer etwas Besonderes. Wie er die Zukunft seiner Marke gleichzeitig lokal und global sieht, wird er in dem Gespräch mit Rolf Westermann erläutern.

