PwC unterstützt Unternehmen mit digitalen Lösungen bei nachhaltiger Transformation

Düsseldorf (ots ff) -

Emissionen mit innovativen Technologien besser messen und steuern / Nachhaltigkeit wirksam operationalisieren und entlang der gesamten Lieferkette sicherstellen / PwC und SAP geben Co-Innovationsstrategie bekannt

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland intensiviert die Entwicklung digitaler ESG-Lösungen, um Unternehmen bei der Umstellung auf nachhaltige Governance-, Geschäfts- und Betriebsmodelle zu unterstützen. "Die Operationalisierung von nachhaltigen Prozessen ist eine zentrale Aufgabe, die für viele Unternehmen immer noch eine Herausforderung darstellt. Umso wichtiger ist es, sie mit starken Technologien bei dieser Aufgabe zu unterstützen", sagt Rainer Kroker, Partner und ESG Leader bei PwC Deutschland.

PwC und SAP kündigen gemeinsame ESG-Strategie an

Um Unternehmen noch effektiver auf ihrer Transformationsreise zu unterstützen, haben PwC und SAP eine gemeinsame Co-Innovationsstrategie vorgestellt. Hier kommen vor allem SAPs Cloud for Sustainable Enterprises Portfolio und die SAP Business Technology Platform zum Tragen, die in Kombination mit PwCs tiefer ESG-Expertise neue Möglichkeiten eröffnen. PwC und SAP bieten bereits jetzt viele Lösungen an, die ESG-bezogene Herausforderungen adressieren. So hat etwa das preisgekrönte Climate Excellence-Produkt, das auf der SAP Business Technology Platform basiert, bereits die Stärke der Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen bei der Markteinführung von ESG-Innovationen gezeigt. Und mit Lösungen wie dem "EU Taxonomy Manager" lassen sich auch die komplexen Berichterstattungspflichten im ESG-Umfeld bewältigen. Denn eine aktuelle PwC-Studie zeigt: Erst jedes fünfte Unternehmen nutzt Standardprozesse für die Datenlieferung im ESG Berichterstattungsprozess.

"Sowohl kommende Regularien als auch die dramatisch wachsenden Anforderungen an die Erfüllung der Pariser Klimaziele müssen Teil der Unternehmensstrategie sein, verlangen Unternehmen aber auch viel ab. Eine Umstellung auf diese neuen Erfordernisse ist ohne technologische und prozessuale Unterstützung nicht möglich. Daher freue ich mich sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit mit SAP intensivieren und uns verstärkt auf die Entwicklung weiterer ESG-Lösungen konzentrieren.", sagt Rainer Kroker.

Die Allianz hat eine lange Tradition - der Schwerpunkt auf innovative Lösungen für den nachhaltigen Wandel steht somit auf einem bewährten Fundament mit praxiserprobter Expertise. PwC und SAP helfen zukünftig verstärkt dabei, Compliance-Anforderungen zu treffen, das Wachstum voranzutreiben, die steigenden Erwartungen der Stakeholder zu erfüllen und gleichzeitig die Zukunft der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu gestalten. Die neuen Lösungen fußen dabei auf einer ganzheitlichen Strategie. Schwerpunkt sind die zentralen Herausforderungen in den Bereichen ESG und Net-Zero: Berichterstattung/Offenlegung, Operationalisierung und Supply Chain Management.

Weitere Informationen auf: https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit.html

Original-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell