PwC Deutschland

PwC Deutschland als "Microsoft Country Partner of the Year 2021" ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots)

- PwC Deutschland (PwC) gewinnt den renommierten Preis als deutscher Microsoft-Partner des Jahres - Das Software-Unternehmen würdigt damit insbesondere die Expertise von PwC in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Daten-Plattformen - Ehrung bei der virtuellen Partnerkonferenz "Microsoft Inspire" am 14. und 15. Juli 2021

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland (PwC) arbeitet seit vielen Jahren partnerschaftlich mit dem Software-Unternehmen Microsoft zusammen, um Kunden bei strategischen Digitalisierungsinitiativen zu unterstützen. Für diese erfolgreiche Zusammenarbeit wird PwC Deutschland in diesem Jahr mit dem "Microsoft Country Partner of the Year Award" ausgezeichnet, der lokal höchsten Auszeichnung, die das Software-Unternehmen jährlich an seine Partner vergibt. Mit diesem Preis würdigt Microsoft weltweit Partner, die Exzellenz in Innovation und bei der Entwicklung von Kundenlösungen bewiesen haben.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung. Sie belegt, dass unsere vertrauensvolle Partnerschaft mit Microsoft deutschen Unternehmen bei ihrer Transformation und der Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit nachweislich hilft", kommentiert Sebastian Paas, Partner und Microsoft-Alliance Leader bei PwC.

Als Beispiele für eine erfolgreiche Unterstützung von Unternehmen nennt Sebastian Paas einen Automobil-Zulieferer, für den PwC kürzlich eine Digital Manufacturing Plattform auf Azure aufgebaut hat, und ein multinationales Pharmazie- und Life Science-Unternehmen, das PwC bei der digitalen Transformation auf die Azure-Cloud begleitet hat.

"Die enge Zusammenarbeit zwischen PwC und Microsoft in den Bereichen Innovation, Entwicklung und gemeinsamer Kundenerfolg ist wegweisend. PwC lebt die Partnerschaft mit Microsoft sehr aktiv und setzt damit ein starkes Zeichen. Mit dem Award drücken wir unsere Anerkennung für dieses Engagement aus", begründet André Kiehne, General Manager Partner Business bei Microsoft Deutschland, die Auszeichnung.

Tiefgehendes Verständnis für Künstliche Intelligenz

Mit dem Preis würdigt Microsoft insbesondere das tiefgehende Verständnis von PwC für Künstliche Intelligenz und die außergewöhnliche Expertise für die Microsoft Data Platform zwei Themen, die auf der Transformationsagenda vieler deutscher Unternehmen aktuell weit oben stehen.

"Künstliche Intelligenz wird die Geschäftsmodelle vieler Branchen in naher Zukunft grundlegend verändern. Mit unserem breiten Verständnis von Geschäftsmodellen, Prozessen und Technik in zahlreichen Branchen gepaart mit der Innovationskraft von Microsoft begleiten wir Unternehmen bei der anstehenden Transformation vertrauensvoll - von der Strategie bis zur Umsetzung", so Sebastian Paas.

Preisverleihung bei der Partnerkonferenz "Microsoft Inspire"

Neben den "Country Partners of the Year" - der jeweils höchsten lokalen Auszeichnung - vergibt Microsoft Preise in insgesamt 56 Kategorien. Die Gewinner und Finalisten aus über 100 verschiedenen Ländern werden auf der weltweiten Partnerkonferenz "Microsoft Inspire" geehrt, die am 14. und 15. Juli 2021 als rein virtuelles Event stattfindet.

Original-Content von: PwC Deutschland, übermittelt durch news aktuell