Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Starnberger See Gespräche am 9. Oktober

Augsburg/Frankfurt (ots)

Vorstände, Mitglieder der Geschäftsleitung und Familienunternehmer - wer sich zur Zielgruppe zählt, kann sich anmelden: https://steinbeis-ifem.de/starnberger-see-gespraeche-2/#anmelden

Die Steinbeis Augsburg Business School veranstaltet in diesem Jahr gemeinsam mit der Denkfabrik Diplomatic Council und weiteren Partnern zum zweiten Mal die Starnberger See Gespräche. "Nach dem fulminanten Auftakt im letzten Jahr ist die Nachfrage in diesem Jahr entsprechend hoch", sagt Hang Nguyen, die Generalsekretärin des Diplomatic Council. "Zu den Gesprächen zugelassen werden allerdings ausschließlich Vorstände, Mitglieder der Geschäftsleitung und Familienunternehmer, betont die Chefin des Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. "Die Starnberger See Gespräche dienen dem Austausch und Kennenlernen der Zielgruppe auf Augenhöhe", ergänzt Andreas Renner, Leiter der Steinbeis Augsburg Business School, die das Veranstaltungsformat ins Leben gerufen hat. "Davos für DACH", ordnet Hang Nguyen die Bedeutung und die Region Deutschland, Österreich und die Schweiz ein.

Wer sich zur Zielgruppe zählt, kann sich online anmelden: https://steinbeis-ifem.de/starnberger-see-gespraeche-2/#anmelden. Die Bestätigung erfolgt nach Prüfung der Zielgruppenzugehörigkeit. Für die Gold Mitglieder des Diplomatic Council ist die Teilnahme garantiert.

"Wer die wichtigen Entscheidungsträger in DACH in der unglaublichen Atmosphäre des Starnberger Sees treffen und Inspirationen für die Zukunft atmen will, reserviert sich den 9. Oktober", empfiehlt Hang Nguyen.

Die Sprecher und ihre Themen: Andreas Renner, Leiter der Steinbeis Augsburg Business School, "KI und Robotic verändern unsere Geschäftswelt - welche Rolle spielen wir?"; Bernhard Maier, CEO Maier Ventures, ehemaliger Vorstandsvorsitzender Skoda Auto Group, "Vier globale Megatrends und ihre Auswirkungen auf unsere Wirtschaft"; Ralf Kleber, Amazon Deutschlandchef von 1999 bis 2022: "23 Jahre Amazon - Do's & Dont's und wie man eine globale Handelsmarke in Deutschland zum Erfolg führt"; Dr. Stefan Groß-Selbeck, ehemals CEO Xing AG und Leiter der Gründungskommission der deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI), "Disruptive Innovationen entwickeln und weltweit erfolgreich vermarkten - geht dies nur im Silicon Valley?"; Martin Schoeller, Chairman Schoeller Group und Vorstand des Verbandes der Familienunternehmen in Bayern, "Deutschland als Vorreiter im Klimaschutz - lassen sich auch wirtschaftliche Geschäftsmodelle entwickeln?"; Albrecht Reimold, Vorstand für Produktion und Logistik der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, "Mit permanenter Innovation und Wandel die Zukunft der Automobilindustrie gestalten"; Dr. Erich Vad, langjähriger militärischer Berater von Angela Merkel und internationaler Sicherheitsexperte, "Die internationale Sicherheitslage vor den US-Wahlen".

Anschließend: Paneldiskussion, Networking bei Sundowner und gemeinsames Abendessen im legendären Restaurant "La Villa".

Original-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuell