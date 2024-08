Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Interim-Management-Koryphäe Dr. Harald Schönfeld hat Methodik "butterflymanager" entwickelt

Frankfurt/Zürich (ots)

Fünfstufiges Vorgehen, um Unternehmen mit den zur jeweiligen Aufgabenstellung passenden Führungskräften auf Zeit zusammenzubringen

Dr. Harald Schönfeld, häufig als "Papst im Interim Management" tituliert, hat eine Methodik vorgestellt, mit der Unternehmen die für sie passenden Führungskräfte auf Zeit auswählen und zügig produktiv zum Einsatz bringen können. Er nennt das fünfstufige Verfahren die "butterflymanager-Methode"*, weil er es über 20 Jahre hinweg in der auf die Vermittlung von Interim Managern spezialisierten Personalberatung butterflymanager entwickelt und erprobt hat. Dr. Harald Schönfeld ist gemeinsam mit Jürgen Becker und Prof. Dr. Günther Singer Autor des "Karriere-Handbuch für Interim Manager: Ein systematischer Leitfaden zum Erfolg" (ISBN 978-3-98674-042-9), das im Verlag der Denkfabrik Diplomatic Council mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen erschienen ist. Das 448-seitige Werk gilt als "Bibel für Interim Manager".

Die fünf Schritte der butterflymanager-Methodik lauten: Auftragsklärung, Kandidatensuche, Entscheidungsunterstützung, Vertragspartnerschaft und Projektbegleitung. Nachfolgend die aufeinanderfolgenden Stufen im Einzelnen:

Auftragsklärung: Zu Anfang geht es um ein vertieftes Verständnis der Ausgangssituation, der Zielstellung, des Budgets und der besonderen Wünsche des Auftraggebers. Daraus leitet sich ein unternehmensspezifisches und mit allen Seiten abgestimmtes Anforderungsprofil ab. Kandidatensuche: Die Ansprache möglicher Kandidaten erfolgt anhand der im ersten Schritt festgelegten Kriterien. Gesucht wird im Gesamtmarkt aller Interim Manager, die für den avisierten Zeitraum des Projektes verfügbar sind. Damit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, die berühmte "Nadel im Heuhaufen", also den zu den Anforderungen genau passenden Interim Manager in kürzester Zeit zu finden. Entscheidungsunterstützung: Die Entscheider des Unternehmens erhalten eine Auswahl an Profilen geeigneter Interim Manager. Jeder Kandidat wird ausführlich begründet, in der Regel mit Content, der seine Kompetenz und Lösungsfähigkeit für die anstehende Aufgabe unterstreicht. Das Unternehmen kann dann mit diesen Kandidaten Interviews führen. Vertragspartnerschaft: Sobald sich das Unternehmen entschieden hat, schließt es mit der Personalberatung einen Dienstleistungsvertrag über den Einsatz des ausgewählten Interim Managers ab. Dieser hat wiederum mit der Personalberatung eine vertragliche Vereinbarung als Subunternehmer. Damit bleibt die Personalberatung in der Verantwortung für die Leistungserbringung und alle vertraglichen und finanziellen Belange werden zuverlässig und sicher abgewickelt. Projektbegleitung: Während der Laufzeit des Projektes steht dem eingesetzten Interim Manager und dem Unternehmen ein erfahrener Berater der Personalberatung als Sparringspartner und Coach zur Seite: für spontanen informellen Austausch zum Projektfortschritt, für regelmäßige Projektreviews - und auch für den Fall eines notwendigen Eskalationsmanagements.

Warum Interim Manager ähnlich wie Schmetterlinge sind

Der Name butterflymanager zielt übrigens auf einen Vergleich zwischen Interim Managern und Schmetterlingen ab. Als Führungskraft auf Zeit startet man in der Regel nicht direkt nach dem Studium, sondern erst nach vielen Jahren Berufserfahrung, in denen man Expertise aufbaut. Analog verhält es sich bei einem Schmetterling, der sich in seinem ersten Leben als Raupe durch die Blätterwelt frisst, im übertragenen Sinne also Wissen und Kompetenz aneignet, bevor er durch Verpuppung in sein zweites Leben als Schmetterling startet. Während er im ersten Leben nur kriechen konnte, fliegt er im zweiten von Blüte zu Blüte, um diese zu bestäuben, hat also völlig neue Fähigkeiten entwickelt. Ähnlich schöpfen Interim Manager aus ihrem ersten Leben als angestellte Führungskräfte, bevor sie im zweiten von Unternehmen zu Unternehmen gehen, um dort mit ihrem Praxiswissen Nutzen zu bringen.

*"butterflymanager" ist ein eingetragenes Markenzeichen der butterflymanager GmbH

Original-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuell