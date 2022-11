Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Neues Karriere-Handbuch für Interim Manager

Augsburg/Frankfurt (ots)

"Das Standardwerk für Interim Manager", offizielles Kursbuch der Steinbeis Business School

Erschienen im Verlag der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council, Berater der Vereinten Nationen

Karriere-Handbuch für Interim Manager - Ein systematischer Leitfaden zum Erfolg als Freelancer im Management, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage, Jürgen Becker, Dr. Harald Schönfeld, Prof. Dr. Günther Singer, 448 Seiten, ISBN 978-3-98674-042-9, Verlag Diplomatic Council Publishing

Die Augsburger Steinbeis Business School hat das in zweiter Auflage neu erschienene "Karriere-Handbuch für Interim Manager" (ISBN 978-3-98674-042-9) als empfohlenes Lehrbuch für ihren Zertifikatskurs Interim Manager ( https://steinbeis-ifem.de/interim-manager) aufgenommen. Das 448 Seiten starke Werk richtet sich gleichermaßen an Einsteiger, die eine Karriere als Interim Manager anstreben, wie auch an Profis auf diesem Gebiet, die ihren Erfolg weiter optimieren und ausbauen wollen.

Interim Manager: Überdurchschnittlich leistungsstarke Ressource

"Interim Manager gelten zu Recht als überdurchschnittlich leistungsstarke Ressource im Management, weil sie durch vielfältige Einsätze mit unterschiedlichen Herausforderungen bei verschiedenen Unternehmen über einen besonders breiten Erfahrungsschatz verfügen", erklärt die Generalsekretärin des Diplomatic Council, einer UNO-Denkfabrik, in deren Verlag das Karriere-Handbuch erschienen ist. Die Führungskräfte auf Zeit übernehmen häufig in kritischen Unternehmenssituationen das Ruder, um eine Firma wieder mit Volldampf voraus in ruhiges Fahrwasser zu steuern.

"In Zeiten von Corona, Lieferengpässen, Personalmangel, Digitalisierungsstau und Energiekrise explodiert die Nachfrage nach Interim Managern geradezu", sagt Dr. Harald Schönfeld, einer der drei Autoren des neuen Buches, Experte für Interim Management beim Diplomatic Council und Mitgründer von United Interim, der führenden Community für Interim Manager im deutschsprachigen Raum. Die beiden anderen Autoren sind nicht minder erfahren auf diesem Sektor: Jürgen Becker ist ebenfalls Mitgründer von United Interim, Prof. Dr. Günther Singer ist ein anerkannter Experte für Change Management, also gravierende Veränderungen in Unternehmen. Das ist ein Gebiet, auf dem Interim Manager besonders häufig herangezogen werden. Alle drei wollen mit ihrem neuen Werk den Machern auf Zeit einen "systematischen Leitfaden zum Erfolg als Freelancer im Management" (so der Untertitel des Buches) an die Hand geben und gleichzeitig zur weiteren Qualifikation dieser besonders erfahrenen Führungskräfte beitragen. Dr. Harald Schönfeld fungiert dazu auch als Dozent an der Augsburger Steinbeis Business School; United Interim zeichnet herausragende Interim Manager mit einem eigenen Qualitätssiegel aus.

Expertise aus der führenden Community für Interim Manager

Mit ihrem neuen Standardwerk bringen die drei Fachleute einen auf jahrzehntelanger Praxis basierenden Strategieleitfaden auf den Markt. Dabei schöpfen sie weit über ihre eigenen Kenntnisse hinausgehend aus der Expertise Tausender von Interim Managern, die in der Community von United Interim registriert sind und dort ihre Erfahrungen einbringen. "Als Gründer und Geschäftsführer von United Interim halten Jürgen Becker und Dr. Harald Schönfeld engen Kontakt zu beinahe allen qualifizierten Interim Managern im deutschsprachigen Raum und bringen deren Erfahrungsschatz in das Werk mit ein", erklärt Hang Nguyen von der "Denkfabrik" Diplomatic Council. Der von Botschaftern aus aller Welt geführte Think Tank gehört zum engsten Beraterkreis der Vereinten Nationen und gilt dort als eine der wichtigsten "Stimmen aus der Wirtschaft" gemäß dem Credo "Diplomacy meets Business".

Strategie mit Hunderten konkreter Tipps und Vorlagen

Das neue Buch reichert die Strategie für Erfolg im Interim Management mit Hunderten konkreter Tipps und Vorlagen für den Alltag als Interim Manager an. Das Spektrum reicht vom eigenen Auftritt und der Gestaltung aller wesentlichen Unterlagen über die Nutzung moderner Vertriebs- und Vermarktungskanäle bis hin zum gezielten Aufbau und der Pflege der Beziehungen zu potentiellen Kunden. Aus dem Inhalt: die richtige Strategie zum Durchstarten, Marktumfeld, Verdienstmöglichkeiten, Perspektiven, wie man konkret an Aufträge kommt, Entwicklung einer nachhaltigen Karrierestrategie, Verbesserung der Auslastung, Erhöhung der Tagessätze, Partizipation am realisierten Mehrwert, Veränderungen der Arbeitswelt als Chance nutzen, der richtige Skill-Set und wie man diesen erwirbt, die hohe Kunst der Selbstvermarktung durch qualifizierte Sichtbarkeit, wie man sich selbst zu einer Marke hochstilisiert, optimale Nutzung digitaler Wege zum Kunden und das Herausstellen des Kunden-Nutzen in den Projekten.

Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen"

Die beiden Autoren Jürgen Becker und Dr. Harald Schönfeld sind schon seit längerem als Herausgeber der Fachbuchreihe "Von Interim Managern lernen" aktiv, die genau wie das Karriere-Handbuch im Diplomatic Council erscheint. In der Reihe publizieren sie "Fachbücher, die in ihrem jeweiligen Segment durch die Praxiserfahrung der Autoren einen neuen Standard setzen", so die Verlagsinformation. In jeweils eigenen Bänden werden alle gängigen Branchen und Fachgebiete abgedeckt. Nach dem 2021 veröffentlichten Startband zum Thema Automotive und den 2022 erschienenen Werken über den Maschinen- und Anlagenbau sowie über Business Transformation ist für das Frühjahr 2023 ein weiterer Band über das Personalwesen geplant.

Original-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuell