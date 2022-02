Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

"Das Versagen des Westens in Afghanistan, Syrien und der Ukraine"

Dieses Buch ist an Aktualität kaum zu überbieten

Frankfurt (ots)

Hang Nguyen, Jamal Qaiser, 148 Seiten, Paperback, ISBN 978-3-947818-97-6

Dieses Buch ist an Aktualität kaum zu überbieten. "Das Versagen des Westens in Afghanistan, Syrien und der Ukraine" von Hang Nguyen und Jamal Qaiser zeichnet ein ungeschminktes Bild der Auseinandersetzungen in den drei Ländern. Vor allem analysiert das 148-seitige Werk die globalen Mechanismen der Macht dahinter. Die These der beiden Autoren: Alle drei Länder stehen exemplarisch für das seelenlose Prinzip der Stellvertreterkriege. Hierbei werden die Machtspiele der Supermächte in Regionen verlagert, die als "Austragungsorte" für grausame Kriege herhalten müssen.

Hang Nguyen und Jamal Qaiser ziehen hierzu einen roten Faden von der Gründung der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg über die Kriege in Vietnam und Korea sowie den "War on Terror" in Afghanistan bis hin zum "kleinen Weltkrieg" in Syrien und dem "Kalten Krieg 2.0" um die Ukraine. Dabei beleuchtet das Buch die Ohnmacht der Vereinten Nationen ebenso wie die Hilflosigkeit der Europäischen Union. Die Einsätze der Blauhelme werden genauso kritisch unter die Lupe genommen wie die Idee einer eigenen europäischen Armee.

Mit viel Empathie für die Leidtragenden analysieren die beiden Autoren die Migration nach Europa als unmittelbare Folge der aktuellen Stellvertreterkriege. Dabei widerstehen sie, obgleich selbst Flüchtlinge aus Vietnam bzw. Pakistan, der Versuchung, ein "pauschales Asylrecht" zu fordern. Allerdings scheuen sie sich auch nicht vor klaren Schuldzuweisungen - und die "Schuld" sehen sie nicht bei den aus ihrer Heimat vertriebenen Menschen, sondern bei den Supermächten und ihrem rücksichtslosen Power Play an immer neuen "Austragungsorten".

Über Analyse und Anklage hinaus weisen Hang Nguyen und Jamal Qaiser konkrete Wege auf, wie Friedensprozesse gestartet und zum Erfolg geführt werden können. Nicht nur, aber eben auch in Afghanistan, Syrien und der Ukraine.

Über die Autoren

Hang Nguyen hat das Leid des Krieges am eigenen Leib gespürt: Sie ist als Flüchtlingskind aus dem Vietnamkrieg nach Deutschland gekommen. Aus dieser Erfahrung heraus hat sie das Diplomatic Council mitgegründet, einen globalen Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen, der sich weltweit für den Frieden einsetzt.

Jamal Qaiser musste als Kind mit seiner Familie wegen politischer und religiöser Verfolgung aus Pakistan fliehen. Als engagierter Friedensaktivist und Commissioner for UN Affairs beim Diplomatic Council berät er Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und humanitäre Institutionen bei Friedensverhandlungen in aller Welt.

