Neues Startup-Programm für Qualifikation und Investoren-Matching

Die UNO-Denkfabrik Diplomatic Council hat ein neues Startup-Programm ins Leben gerufen, um Unternehmensgründer zu unterstützen, ihr Startup auf dem Weltmarkt erfolgreich zu etablieren. Das Programm soll den Startups helfen, sich bestmöglich aufzustellen, zügig Investoren zu finden und zu expandieren. "Unser Programm ist ein Fast Track zum Erfolg", erklärt Aman Khan, Startup Advisor beim Diplomatic Council.

Das Diplomatic Council als Brückenorganisation zwischen Wirtschaft und Diplomatie umfasst ein weltweites Netzwerk von Investoren, an das die Startups bei entsprechender Qualifikation herangeführt werden. Um die dafür notwendigen Voraussetzungen zu erfüllen, umfasst das Programm ein mehrstufiges Training, in dem die Startup-Gründer alles lernen, was für einen erfolgreichen Start ins Unternehmertum wichtig ist. Dazu gehören Themen wie Teambuilding, Unternehmensführung, Positionierung, Vertrieb und Marketing, Wettbewerbsanalyse, Markteinführung und vor allem: wie gestaltet man einen Pitch so, dass die Investoren Schlange stehen, um sich am Unternehmen zu beteiligen.

"Wir setzen konsequent auf einen zweistufigen Prozess. Im ersten Schritt stellt das Gründerteam durch Qualifizierung sicher, dass es alle Voraussetzungen erfüllt, um sich im zweiten Schritt erfolgreich Investoren zu präsentieren", erklärt Aman Khan. Er wendet sich an die Startups: "Es genügt nicht, eine gute Idee zu haben. Man muss sie auch professionell aufbereiten, bevor man Investoren dafür begeistern kann."

Haben die Startups das Training erfolgreich absolviert, erhalten sie ein Qualitätszertifikat "Diplomatic Council Qualified Startup", das als "Eintrittskarte" in die Investorenriege des Diplomatic Council gilt und auch darüber hinaus hilfreich ist, Investoren anzusprechen.

Neben Startups können sich auch Investoren an dem Programm beteiligen, die nach einem qualifizierteren Dealflow streben. "Business Angels, Venture Capitalists, Corporate und Family Businesses sind willkommen", sagt Aman Khan. Ausgewählte Branchenbegleiter, also M&A-Berater, Anwaltskanzleien und Marketingfirmen haben ebenfalls Chancen, in das Programm aufgenommen zu werden, sofern sie genügend Startup-Erfahrung nachweisen können.

Über das Diplomatic Council: Das Diplomatic Council vereint ein weltweites Business Network und einen Think Tank, der die Vereinten Nationen berät. Durch die Kombination aus Wirtschaft und Diplomatie stellt die Organisation ihren Mitgliedern ein einzigartiges Kontaktnetz zur Verfügung. Zu den Mitgliedern gehören Staatspräsidenten, Diplomaten, Unternehmer, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Persönlichkeiten aus der Gesellschaft.

