Prime Video verlängert seine Topspiel-Rechte für die UEFA Champions League-Übertragung in neuem Vierjahresvertrag

München, Deutschland

Prime Video hat sich Rechte gesichert, Top-Spiele der UEFA Champions League in Großbritannien, Irland, Deutschland und Italien für vier Spielzeiten bis 2030/31 zu übertragen. Diese langfristige Verlängerung unterstreicht das Engagement von Prime Video, Prime-Mitgliedern die prestigeträchtigsten Sportwettbewerbe ohne zusätzliche Kosten anzubieten.

Prime Video wird das Top-Dienstagsspiel exklusiv in Großbritannien und ko-exklusiv in Irland sowie das Topspiel am Mittwoch exklusiv in Deutschland und Italien übertragen. Die Mittwochs-Topspiele umfassen auch zwei Partien an aufeinanderfolgenden Abenden in der Eröffnungsrunde der Ligaphase und den ersten Pick der Spiele in der spannenden letzten Runde der Ligaphase. Damit sehen Prime-Mitglieder in Deutschland noch mehr Top-Fußball der UEFA Champions League als zuvor.

Die vierjährige Verlängerung bis 2031 kommt mit anhaltendem Zuschauererfolg für Spitzenfußball auf Prime Video. Anfang dieses Monats brach Prime Video den Zuschauerrekord in der Ligaphase mit über 10 Millionen Zuschauern an einem einzigen Abend für Liverpool gegen Real Madrid in Großbritannien und Irland sowie PSG gegen FC Bayern München in Deutschland.

"Dies ist ein wichtiger Moment für unseren Service und fantastische Neuigkeiten für unsere Prime-Mitglieder in Großbritannien, Irland, Deutschland und Italien, für die wir die größten Spiele im europäischen Fußball bis 2031 gesichert haben", sagt Alex Green, Geschäftsführer Prime Video Sport, International. "Die Kombination von Spitzenbegegnungen und der großen Publikumsreichweite von Prime liefert Rekord-Zuschauerzahlen der Champions League in ganz Europa, und wir werden die Messlatte in unserer Berichterstattung weiter anheben. Der neue Vierjahresvertrag gibt uns langfristige Sicherheit und ermöglicht es uns, noch mehr Innovation zum Wohl der Fans zu betreiben, wie z.B. die Einführung von Prime Vision diese Saison."

Prime Video überträgt die UEFA Champions League in Deutschland und Italien seit 2021, 2024 folgten Rechte für Großbritannien und Irland. Die UEFA Champions League gehört zu einer breiten Auswahl an Live-Sport bei Prime Video, einschließlich Wimbledon in Deutschland und Österreich, der NBA weltweit, NFL Thursday Night Football und NASCAR in den USA, Premier League-Fußball in Schweden, Dänemark und den Niederlanden, Roland-Garros in Frankreich, ICC Cricket in Australien und mehr. Dies kommt zusätzlich zu von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Sportdokumentationen wie Thomas Müller - Einer wie keiner, Federer: Zwölf letzte Tage, Jan Ullrich - Der Gejagte und mehr.

Prime-Mitglieder sehen die UEFA Champions League im Rahmen ihrer Mitgliedschaft, die zahlreiche Vorteile und bestes Entertainment zu niedrigen Preisen für nur EUR8.99/Monat oder EUR89.90/Jahr kombiniert.

Über Prime Video

Prime Video ist ein umfassendes Entertainment-Angebot, das Kund:innen eine umfangreiche Auswahl an Premium-Programmen in einer einzigen App bietet und auf Tausenden von Geräten verfügbar ist. Bei Prime Video können Kund:innen Programm individuell gestaltung und finden ihre Lieblingsfilme, -serien, -dokumentationen und Live-Events - einschließlich der von Amazon MGM Studios produzierten Serien und Filme Fallout, Heads of State, Reacher, The Accountant 2, The Boys, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, Der Sommer als ich schön wurde, LOL: Last One Laughing, The 50, Perfekt Verpasst und Maxton Hall - Die Welt zwischen uns; lizenzierte Fan-Favoriten wie Die Discounter und 7 vs. Wild; exklusive Sport-Unterhaltung wie das Highlightspiel der UEFA Champions League am Dienstag, US-Basketball mit NBA on Prime und das berühmteste Tennisturnier der Welt, The Championships, Wimbledon; und Sportdokumentationen wie Thomas Müller - Einer wie keiner. Prime Video ist einer von vielen Vorteilen im Rahmen der Prime-Mitgliedschaft, die Ersparnisse, Komfort und beste Unterhaltung bieten. Alle Kund:innen, unabhängig davon, ob sie eine Prime-Mitgliedschaft haben oder nicht, können auf Programme von Partnern über Prime Video-Zusatzkanäle wie RTL+, Paramount+, Apple TV+, DAZN und Sky WOW zugreifen, sowie auf fast 1.000 kostenlose, werbefinanzierte (FAST) Kanäle weltweit, Titel leihen oder kaufen und noch mehr Inhalte kostenlos mit Werbung genießen. Mit dem exklusiven X-Ray-Zugang können Kunden auch hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und -serien blicken. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.de/primevideo.

