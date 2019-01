Kontrast Consulting Personalberatung Personalvermittlung GmbH

Gesetzliche Vorgaben der Mitarbeiterbefragung durch Personalberatung digital umgesetzt

Neuerliche und erfolgreiche Unterstützung einer mittelständischen Holding

Eine norddeutsche Altenpflegegruppe hat erneut für die Digitalisierung der Mitarbeiterbefragung die erfahrenen Spezialisten der Kontrast Personalberater beauftragt. Die Herausforderung dabei war nicht nur die große Anzahl der Mitarbeiterinnen an verschiedenen Standorten, sondern sowohl eine Mitarbeiterbefragung nach dem Hamburgischen Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz (HmbWBG) als auch die zusätzliche Erhebung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) Hamburg zeitgleich und zusammen umzusetzen.

Spezialist für Digitalisierung von Befragungen

Die Hamburger Digitalisierungsspezialisten der Kontrast Personalberatung entwickelten eine Mitarbeiterbefragung, die inhaltlich so strukturiert war, dass von der behördlichen Umfrage abgesehen werden konnte, weil eine inhaltliche Kombination erfolgte - mittels Online-Befragung, für jeden Mitarbeiter einfach zu bedienen und selbstverständlich auf der Grundlage der aktuellsten Datenschutzverordnung.

Einen ähnlichen komplexen Auftrag meisterten die Berater bereits bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts in Süddeutschland sehr erfolgreich und nachhaltig.

Zielorientierte Online-Befragung

Der Nutzen zeigte sich ebenso beim aktuellen Auftrag, denn das Ziel der Mitarbeiterbefragung, wertvolle Informationen als Entscheidungsgrundlage zur Verbesserung der Personalführung, Personalentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) zu gewinnen, die Mitarbeiterbindung zu erhöhen und die Mitarbeitergewinnung zu erleichtern, wurden voll erfüllt.

Denn die Erkenntnisse aus der Mitarbeiterbefragung waren so differenziert, dass die Pflegeholding gezielt Maßnahmen einleiten konnte, um Korrekturen im Unternehmen vorzunehmen, weiterhin eine beschäftigten- und familienfreundliche Arbeitsorganisation sicherzustellen sowie eine zielgerichtete Personalentwicklung zu betreiben.

Unterstützung durch Personalberater

Mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Organisationsentwicklung, Change Management, Personalentwicklung und Personalrekrutierung bei und mit vielen Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen in ganz Deutschland werden die Personalberater die Holding auch hier in der Umsetzung begleiten.

