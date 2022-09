PM junge Welt: Exklusiv-Interview mit chinesischem Klaviervirtuosen Lang Lang

Berlin (ots) - "Medien geifern: Wer keine Waffen liefern will, ist 'Putin-Freund'" - Sevim Dagdelen (Die Linke) auf UZ-Pressefest Die in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt veröffentlicht in der Donnerstagausgabe eine Rede der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke), die sie auf dem UZ-Pressefest am 27. August gehalten hatte. "Im Vorfeld des UZ-Pressefestes wurde ich von einem Spiegel-Journalisten ...

mehr