eismann blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück - und will 2025 wieder wachsen

Der Tiefkühl-Lieferdienst eismann zieht eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024. Trotz zahlreicher Herausforderungen auf dem Markt konnte das Unternehmen seinen Umsatz mit rund 194 Millionen Euro stabil halten. Damit liegt der Umsatz weiterhin über dem Niveau der Corona-Zeit, als das Unternehmen einen Boom erlebte. Für 2025 hat sich die Geschäftsführung erneut ambitionierte Ziele gesetzt und will vor allem Wachstum generieren.

Produktqualität weiterhin als Aushängeschild

"Unsere Kunden schätzen nicht nur die persönliche Beratung und den Service unserer Verkaufsfahrer, sondern vor allem die hohe Qualität unserer Produkte", erklärt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer von eismann. "Damit das so bleibt, legen wir weiterhin größten Wert auf die sorgfältige Auswahl unserer Lieferanten und ein hochwertiges Sortiment. Unser Versprechen: Auch bei schwierigen Bedingungen am Beschaffungsmarkt werden wir nicht an der Qualität sparen." Zudem setzt eismann weiterhin auf Innovationen: So arbeitet das Unternehmen auch in Zukunft mit dem renommierten Genussberater Johann Lafer zusammen. Darüber hinaus wurde das Sortiment um BIO-Produkte und vegane Alternativen erweitert, um auch in Zukunft neue Akzente zu setzen.

Anzahl der Kunden und Handelsvertreter soll steigen

Auf den positiven Ergebnisse aus 2024 will sich eismann nicht ausruhen. "Wachstum ist unser erklärtes Ziel", so Westermeyer weiter. Das Unternehmen investiert intensiv in die Rekrutierung neuer Handelsvertreter und in die Gewinnung neuer Kunden. Durch gezielte Kampagnen, Wettbewerbe und Aktionen möchte eismann 2025 den Kundenstamm erweitern und bestehende Kunden noch stärker an das Unternehmen binden.

Erfolgreiche Expansion im Lebensmitteleinzelhandel

Auch im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) verzeichnet eismann eine positive Entwicklung: Im vergangenen Jahr konnte der Umsatz in diesem Bereich um fast 30 Prozent gesteigert werden. Das Unternehmen ist mittlerweile mit seinen Produkten bei über 1.200 stationären Händlern vertreten, darunter zahlreiche Edeka- und REWE-Märkte. Um die Markenbekanntheit weiter zu steigern, setzt eismann auch in diesem Jahr auf innovative Maßnahmen. Dazu gehört zum Beispiel eine Aktion für Unternehmen: Diese können bei eismann Kühltruhen bestellen, die regelmäßig mit Eiscreme befüllt werden und so ihren Mitarbeitern eine kleine Erfrischung bieten. Zudem wird eine Kooperation mit dem Deutschen Minigolfverband für noch mehr Sichtbarkeit sorgen.

Soziales Engagement wird fortgesetzt

Soziales Engagement hat bei eismann eine lange Tradition - auch 2025 erhalten wieder zahlreiche Projekte Unterstützung. So spendet das Unternehmen über 500 Apfelbäume an Kitas und fördert damit den Umweltschutz und das Naturbewusstsein. Darüber hinaus engagiert sich eismann weiterhin für das Projekt "Mutige Kinder", das sozial benachteiligte Minderjährige im Rheinland unterstützt, sowie für den gemeinnützigen Verein "eismann hilft e.V.", der regelmäßig Einrichtungen in ganz Deutschland mit Spenden hilft.

Der in Mettmann ansässige Direktvertrieb für Tiefkühlkost bedient seit über 50 Jahren Kunden in ganz Deutschland, die Genuss und Qualität schätzen. Etwa 800 selbstständige Handelsvertreter und mehr als 450 Mitarbeiter kümmern sich um ihre Kunden und die bequeme Versorgung mit hochwertigen Eis- und Tiefkühlspezialitäten. Diese werden im regelmäßigen Besuchsrhythmus, im Onlineshop oder über den Katalog angeboten.

