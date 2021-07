eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH

Ab sofort: eismann startet Spendenaktion für Unwetter-Betroffene

In den deutschen Hochwassergebieten stehen viele Menschen vor dem Nichts, für sie mobilisiert eismann schnelle Hilfe. Der Tiefkühlspezialist aus Mettmann ruft ab sofort eine Spendenaktion ins Leben: Für jedes verkaufte Sparpaket, eine Produktkombination zu reduzierten Preisen, spendet eismann einen Euro an Aktion Deutschland hilft e.V., die den Menschen in den Flutgebieten unter die Arme greift. Zusätzlich haben schon mehrere Mitarbeiter angekündigt, einen Teil ihres Arbeitslohnes zu spenden. Weitere Hilfsaktionen sind geplant. "Uns ist es sehr wichtig, geschädigte Menschen so schnell und unkompliziert wie möglich zu unterstützen - deshalb läuft unsere Spendenaktion ab sofort, jeder Verkauf zählt und hilft", sagt Elmar Westermeyer, Geschäftsführer bei eismann. Die Sparpakete sind sehr beliebt und eignen sich daher besonders für diese Aktion. Neben den Bestseller-Produkten wie Hähnchenbrustfilets oder Pommes erhalten Kunden "Clip its" zum Wiederverschließen von Tiefkühlbeuteln gratis dazu. Das Spendenpaket kann sowohl im Onlineshop bestellt als auch spontan bei den Eismännern erworben werden, die die entsprechenden Produkte immer dabeihaben. Mindestens 50.000 EUR sollen durch diese Aktion zusammenkommen. Mitarbeiter machen sich stark Neben der kurzfristig umgesetzten Kunden-Aktion haben schon mehrere Handelsvertreter und angestellte Mitarbeiter angekündigt, die Spendenkampagne privat zu unterstützen. "Einige unserer Mitarbeiter und Bekannten sind persönlich betroffen, genauso wie viele unserer Kunden", so Elmar Westermeyer. Über den Verein "eismann hilft e.V." sammelt das Unternehmen Spenden, die zu 100 Prozent an die Aktion Deutschland hilft e.V. weitergeleitet werden. "Die Bereitschaft zu helfen ist in unserer Belegschaft sehr hoch. Von gleich mehreren Kollegen kam die Idee, einen Teil ihres Arbeitslohns zu spenden. Dabei gehe ich nun mit gutem Beispiel voran. Wir organisieren die Umsetzung gerade, damit das Geld schnell bei den Betroffenen ankommt." Über den Verein "eismann Selbsthilfe" werden zudem Eismann-Fahrer unterstützt, die es privat oder wirtschaftlich schwer getroffen hat. Weitere Aktionen geplant Neben der dringend notwendigen finanziellen Unterstützung durch das Sammeln von Spenden wird sich eismann auch in Zukunft in den Krisengebieten engagieren. So plant der Lieferdienst Betroffene und Helfer mit kostenfreier Ware in Form von Gratis-Bestellungen zu versorgen.

