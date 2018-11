Hamburg (ots) - Am 1. November 2018 eröffnet die KERNenergie Hamburg Store GmbH in Hamburgs Szenestadtteil Ottensen einen deutschlandweit einzigartigen Nussstore. Mit der ersten Frischerösterei Deutschlands setzt KERNenergie Maßstäbe in Qualität und Frische und verwöhnt seine Kunden mit allem, was das Nuss-Herz begehrt.

Die KERNenergie Hamburg Store GmbH ist ein Tochterunternehmen der KERNenergie GmbH, sowie weiteren privaten Investoren und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Nussmarkt im stationären Handel mit dem deutschlandweit ersten Frische-Store zu revolutionieren.

Geschäftsführer ist Denis Burghardt, der auch die Marke KERNenergie gegründet hat. Hamburg war bereits Gründungsort der Frischemanufaktur KERNenergie, weshalb hier ebenfalls der Grundstein für den ersten KERNenergie Store gelegt wird.

In der gläsernen Rösterei des Nussstores können Kunden live miterleben, wie die hochwertigen Nussmischungen im einzigartigen Röstverfahren von KERNenergie geröstet werden. Anschließend werden die Nüsse und Nussmischungen an der Frischetheke individuell nach Kundenwunsch verpackt. So erhalten Besucher des Nussstores immer frische Ware und können Sorte und Menge frei wählen. Egal ob süße Verführungen wie die Pure Chocolate Cashews und Spekulatius Mandeln oder Nuss-Fruchtmixe wie Studentenfutter und die fruchtige Mischung Moulin Rouge - an der einzigartigen Frischetheke ist für jeden Kunden das passende dabei.

Die verschiedenen Nusssorten gibt es nicht nur in Nussmischungen zu kaufen, sondern auch pur in natürlicher Form, geröstet oder blanchiert. An der Frischetheke können Kunden die verschiedenen Produkte selbstverständlich vor dem Kauf Testen, um die richtige Sorte mit nach Hause zu nehmen.

GeNUSSvielfalt in Hamburgs Szenestadtteil Ottensen

Neben der Frischetheke gibt es auch zahlreiche bereits abgepackte Produkte. Verschiedene Nussmischungen, Brotaufstriche und viele weitere GeNUSS-Produkte stehen im KERNenergie Nussstore zum Verkauf bereit.

Auch Produkte der neuen KERNenergie Untermarke KERNschmelze werden in Hamburg angeboten. KERNschmelze ist die neue Schokoladenmarke von KERNenergie - zartschmelzende Schokolade mit frisch gerösteten Nüssen. So kommt auch jede Naschkatze im neuen Hamburger Nussstore auf seine Kosten.

Neben dem bereits im Juni 2018 eröffneten Werksverkauf in Großwallstadt, will KERNenergie mit dem neuen Store in Hamburg die Nähe zum Kunden stärken und ihnen die Möglichkeit eröffnen, live den Prozess des Röstens mitzuerleben.

Bereits seit 2010 verwöhnt KERNenergie seine Kunden mit frischen Nussmischungen. Vor fünf Jahren wurde hierfür die Frische-Rösterei in Großwallstadt eröffnet, um Nuss-Fans mit eigens gerösteten Nüssen beliefern zu können. Hier werden die Nüsse besonders schonend in Nussöl geröstet, um die geschmacksgebenden ätherischen Öle zu erhalten und deren Aromen freizusetzen. Und damit die edlen Produkte auch so frisch wie möglich beim Kunden ankommen, werden die Mischungen erst nach Eingang der Kundenbestellung geröstet. Höchste Qualität ist somit immer gewährleistet. So wurde KERNenergie weltweit die erste Nussmarke, die es geschafft hat, offizieller Partner gehobener Hotelgruppen zu werden, wie beispielsweise Marriott International, Kempinski, Steigenberger und der Swiss Deluxe Gruppe.

