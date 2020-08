dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Veränderungen im dpa-Aufsichtsrat

David Brandstätter (Main-Post, Würzburg), Dr. Stephan Kolschen (Brune-Mettcker Druck- und Verlags-GmbH / Wilhelmshavener Zeitung, Wilhelmshaven) und Daniel Schöningh (Münchener Zeitungs-Verlag, München) treten neue dreijährige Amtszeiten im dpa-Aufsichtsrat an. Die bisher kooptierten Mitglieder Gerda Meuer (Deutsche Welle, Berlin, Schriftführerin) und Johannes Werle (Rheinische Post Mediengruppe, Düsseldorf) wurden bei der 71. Gesellschafterversammlung der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg ebenfalls in das Gremium gewählt. David Brandstätter ist weiterhin dessen Vorsitzender.

Hans-Dieter Hillmoth (Radio/Tele FFH, Bad Vilbel), dessen Mandat ausläuft, wird weiter als kooptiertes Mitglied im Aufsichtsrat tätig sein. Dr. Torsten Rossmann (WeltN24, Berlin) hat sein Mandat niedergelegt. Als neues kooptiertes Mitglied konnte Christian Nienhaus (Axel Springer, Berlin) gewonnen werden.

Zum Vorstand des dpa-Aufsichtsrates gehören neben dem Vorsitzenden David Brandstätter zudem Dr. Laurent Fischer (Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag, Bayreuth), Valdo Lehari jr. (Reutlinger General-Anzeiger Verlags-Gmbh & Co. KG, Reutlingen) als stellvertretende Vorsitzende sowie Gerda Meuer (Deutsche Welle, Berlin) als Schriftführerin.

Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in sieben Sprachen. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 150 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 177 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).

