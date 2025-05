Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH

Bundesrunde der 64. Mathematik-Olympiade: 77 Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet

Die 77 Preisträgerinnen und Preisträger der 64. Mathematik-Olympiade werden heute an der Universität Göttingen geehrt, wo in den vergangenen Tagen die vierte Wettbewerbsrunde, die Bundesrunde, stattfand. Die Jury verlieh insgesamt 11 erste, 28 zweite und 38 dritte Preise. Die rund 200 Teilnehmenden der Bundesrunde hatten sich zuvor in ihren Bundesländern bzw. an deutschen Auslandsschulen in mehreren Runden gegen rund 200.000 Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker durchgesetzt und für das Finale qualifiziert.

In zwei viereinhalbstündigen Klausuren mussten die Schülerinnen und Schüler ihr Können unter Beweis stellen. Jeweils drei Aufgaben, bei denen maximal 40 Punkte erzielt werden konnten, galt es zu lösen.

Folgende Schülerinnen und Schüler gewannen erste Preise:

Bhuvan Chalamala, Klasse 8, M.-Andersen-Nexö-Gymn. Dresden

Simon Sandmann, Klasse 8, Schillerschule Hannover

Adrian Beidinger, Klasse 8, Gymnasium Veitshöchheim

Han Zhen Zhang, Klasse 9, Christianeum Hamburg

Jannes Fähndrich, Klasse 9, Gymnasium Eversten Oldenburg

Jonas Kiesel, Klasse 9, Beethoven-Gymnasium Bonn

Johannes Jacob, Klasse 10, Maria-Theresia-Gymnasium München

Moritz Gutte, Klasse 10, M.-Andersen-Nexö-Gymn. Dresden

Ben Fischer, Klasse 11, Wilhelm-Gymnasium Braunschweig

Philip Trebst, Klasse 12, Schillergymnasium Köln

Lars Krabbenhöft, Klasse 12, Gymnasium Höchstadt/Aisch

Julia Willie Hamburg, niedersächsische Kultusministerin und Schirmherrin der 64. Bundesrunde freut sich, dass Niedersachsen Gastgeber dieser Veranstaltung ist und würdigt die herausragenden Leistungen der Teilnehmenden: "Göttingen ist ein Ort, an dem Wissenschaft lebendig wird. Namen wie Carl Friedrich Gauß, Emmy Noether oder David Hilbert sind untrennbar mit der Geschichte dieser Stadt verbunden. Hier begegnet einem die Faszination für Mathematik und ich hoffe, dass alle Anwesenden - neben den Klausuren - diesen Zauber erleben durften. Denn es ist großartig zu sehen, wie lebendig die Mathematikbegeisterung besonders heute hier in Göttingen ist. Was die Schülerinnen und Schüler erreicht haben, ist alles andere als selbstverständlich. Die Mathematik-Olympiade stellt hohe Anforderungen. Darauf können alle sehr stolz sein. Wer es bis in die Bundesrunde schafft, hat nicht nur mathematisches Talent, sondern auch einen starken Willen, den Mut, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen, und den Ehrgeiz, über sich hinauszuwachsen. Allen Preisträgerinnen und Preisträgern gratuliere ich von Herzen!"

Eine vollständige Liste aller Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Aufgaben der diesjährigen Bundesrunde finden Sie unter: https://mo2025.de/

Wer veranstaltet die Bundesrunde der 64. Mathematik-Olympiade?

Ausrichter der diesjährigen Bundesrunde sind das Kultusministerium Niedersachen sowie die Georg-August-Universität Göttingen. Die Bundesrunde 2025 steht unter der Schirmherrschaft der niedersächsischen Kultusministerin Julia Willie Hamburg. Die Organisation der Veranstaltung leistet der Mathematik-Olympiade in Niedersachsen e. V., der in großen Teilen aus Lehrkräften sowie Studierenden und MitarbeiterInnen der Georg-August-Universität Göttingen besteht. Weitere Unterstützer und Förderer sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung, TNG Technology Consulting GmbH und der Mathematik-Olympiaden e.V.

Über die Mathematik-Olympiade

Die Mathematik-Olympiade ist ein bundesweiter Wettbewerb, an dem jährlich über 200.000 Schülerinnen und Schüler von Klasse 3 bis 13 teilnehmen. Träger des Wettbewerbs ist der Verein Mathematik-Olympiaden e.V. Die Geschäftsstelle der Mathematik-Olympiade wird von Bildung & Begabung geführt. Unter Klausurbedingungen müssen die Nachwuchsmathematikerinnen und -mathematiker logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen. Nur wer auf Schul-, Regional- und Länderebene überzeugt, schafft den Sprung in die Bundesrunde, die jedes Jahr von einem anderen Bundesland ausgetragen wird. Alle Preisträgerinnen und Preisträger qualifizieren sich für den Auswahlwettbewerb zur Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO), die 2026 in China stattfinden wird.

Über Bildung & Begabung

Bildung & Begabung setzt sich als zentrale Anlaufstelle für Talentförderung in Deutschland dafür ein, dass alle Jugendlichen ihr volles Potenzial entfalten und in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft einbringen können - unabhängig von Herkunft und Hintergrund. Mit Wettbewerben, Akademien und weiteren individuellen Förderprogrammen unterstützt die gemeinnützige Einrichtung junge Menschen aller Schulformen bei der Entfaltung ihrer individuellen Talente, in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und bei der beruflichen Orientierung. Außerdem hilft Bildung & Begabung Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit umfangreichen Informations-, Weiterbildungs- und Vernetzungsangeboten wie der Fachtagung Perspektive Begabung oder dem Online-Portal www.begabungslotse.de. Bildung & Begabung ist eine Tochter des Stifterverbandes. Hauptförderer sind das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist der Bundespräsident.

