Stiftung Mittagskinder

Heldenherz 2021 - Medienpreis für Kinderschutz bundesweit ausgeschrieben

Bewerbung für Beiträge der Sparten Print, TV, Hörfunk und Online

Hamburg (ots)

Medienpreis HELDENHERZ

Die Stiftung Mittagskinder schreibt in 2021 wieder ihren Kinderschutzpreis HELDENHERZ bundesweit aus. Der Medienpreis ist mit insgesamt EUR 20.000 dotiert. Ausgezeichnet werden journalistische Beiträge zu Kinderrechten und Kinderschutz der Mediensparten Print, TV, Hörfunk und Online. Die Preisverleihung findet im Herbst 2021 statt.

Unsägliches ansprechen. Aufrütteln. Missstände aufzeigen. "Immer wieder müssen wir durch aktuelle Nachrichten erfahren, dass Kindern Unrecht geschieht oder dass sie grausam misshandelt werden - oft gerade durch Menschen, denen sie als Schutzbefohlene anvertraut waren. Das ist beschämend für unsere Gesellschaft", kritisiert Susann Grünwald, die Stiftungsvorsitzende. "Kinder haben ein Recht auf Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt. Die Stiftung Mittagskinder tritt dafür ein, dass unsere Gesellschaft den Kinderschutz und die Beachtung der Kinderrechte als Verantwortung und Verpflichtung annimmt."

Die Stiftung Mittagskinder will mit dem HELDENHERZ-Preis ein nachhaltiges Zeichen für Kinderschutz und Kinderrechte setzen. Um eine entsprechende Berichterstattung der Medien anzuregen, wird der Kinderschutzpreis HELDENHERZ als Medienpreis in vier Preiskategorien ausgelobt. Bis 11. August 2021 können journalistische Beiträge eingereicht werden, die unsere Gesellschaft für die Bedeutung von Kinderrechten und Kinderschutz sensibilisieren.

HELDENHERZ-Schirmherrin ist erneut die Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, Carola Veit, selbst Mutter von drei Kindern: "Unsere Kinder haben das Recht auf gleiche Chancen und Fürsorge. Wir müssen alles dafür tun, sie vor körperlicher und seelischer Gewalt zu schützen - und sie auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben zu begleiten. Das mag selbstverständlich sein, leider mussten wir aber in der Vergangenheit auch das Gegenteil sehen. Deshalb unterstütze ich als Schirmherrin den Kinderschutzpreis HELDENHERZ. Er zeichnet Medienbeiträge aus, die sich für Kinderschutz einsetzen und damit die Wahrnehmung von Kinderrechten in unserer Gesellschaft steigern."

Alle Einzelheiten für Bewerbungen sind nachzulesen unter https://heldenherz.hamburg/

Medienpartner beim Kinderschutzpreis HELDENHERZ ist news aktuell.

Die Stiftung Mittagskinder

Die Stiftung Mittagskinder wurde seit ihrer Gründung im Jahr 2004 selbst bereits zwölfmal für ihre Arbeit zum Schutz von Kindern vor sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung öffentlich ausgezeichnet. Die Stiftung wurde gegründet, um sozial benachteiligten Kindern bessere Chancen bei der Gestaltung ihres Lebensweges zu ermöglichen.

Die Stiftungsarbeit setzt Schwerpunkte bei gesunder Ernährung und Bewegung sowie dem Stiftungsprogramm "Bildungsimpulse". Zugrunde liegt das Vier-Säulen-Modell der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur): 1) Lernen, zusammenzuleben; 2) Lernen, Wissen zu erwerben; 3) Lernen zu handeln; 4) Lernen für das Leben.

Die Stiftung Mittagskinder betreibt zwei Kindertreffs an sogenannten sozialen Brennpunkten in Hamburg. Auch in der Corona-Pandemie stehen die Einrichtungen unentgeltlich für mehr als 200 Mädchen und Jungen offen. Sie erhalten regelmäßige und gesunde Mahlzeiten, Hausaufgabenhilfe sowie fachkompetente sozialpädagogische Betreuung. So wird für sie der Weg ins Leben ein wenig leichter. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurden auch in großem Umfang Lebensmittelgutscheine unentgeltlich an die Familien ausgegeben, um die gute Versorgung der Kinder mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten.

