Allianz Partners und BDAE bieten gemeinsam langfristige Auslandskrankenversicherungen für Personen im Ausland an

Mit dem Versicherer Allianz Partners hat der Auslandsspezialist BDAE ab sofort einen neuen Risikoträger für seine langfristigen Auslandskrankenversicherungen gewonnen.

Allianz Partners ist somit der Versicherer für die Versicherungsprodukte EXPAT INFINITY (weltweit und zeitlich unbefristete Auslandskrankenversicherung), EXPAT FLEXIBLE (weltweit gültige Basis-Versicherung für bis zu 5 Jahre), EXPAT PRIVATE (leistungsstarke und weltweit Auslandskrankenversicherung für bis zu 5 Jahre) und EXPAT GERMANY (Krankenversicherung für Ausländer in Deutschland mit maximaler Gültigkeit von 5 Jahren) sowie für die Produkte EXPAT BUSINESS und EXPAT BUSINESS PREMIUM (Auslandskrankenversicherung für Expats, also im Ausland tätige Mitarbeitende von Unternehmen).

"Die Allianz ist als international etablierter Partner und weltweit geschätzter Risikoträger bekannt. Für Personen, die langfristig ins Ausland gehen, ist ein Rund-um-die-Uhr Service von überall aus der Welt ein absolutes Muss", sagt BDAE-Geschäftsführer Philipp Belau. "Wir freuen uns sehr, die bereits bestehende Kooperation mit der Allianz nun vertiefen zu können.

Vertiefung einer langjährigen bestehenden Partnerschaft

Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt ist die Allianz im Bereich der Assistance-Dienstleistungen ein überaus verlässlicher Partner für den BDAE und seine Versicherten. Vor einem Jahr hat das Unternehmen zudem mit der Allianz die digitale Gesundheitsassistentin "Emma" erfolgreich in die BDAE-Auslandskrankenversicherungsprodukte implementiert. Dabei handelt es sich um einen Service, bei dem Versicherte von überall auf der Welt mit Ärztinnen und Ärzten chatten können oder sich per Symptom-Checker medizinische Informationen zu Krankheitssymptomen abrufen können.

"Der BDAE zeichnet sich durch eine jahrzehntelange Expertise bei der Absicherung von Privatpersonen im Ausland aus. Als Marktführer für Assistance und Versicherungslösungen im Bereich Reise und Mobilität passen wir somit hervorragend zur Ausrichtung des BDAE und stellen gerne unserer Finanzkraft und Expertise diesem erfolgreichen Assekuradeur zur Verfügung. Diese Partnerschaft ist für Allianz Partners der logische Weg zur Ausweitung des Geschäftsfeldes der internationalen Krankenversicherung", kommentiert Michael Baltes, Head of Sales NCEE bei Allianz Partners, die Zusammenarbeit mit dem BDAE.

Langfristige Auslandskrankenversicherungen für Personen weltweit

Die BDAE-Auslandskrankenversicherungen bieten Personen überall auf der Welt eine verlässliche Gesundheitsabsicherung. Die Produkte stehen sowohl Deutschen im Ausland als auch allen anderen, die es mittel- bis langfristig ins Ausland zieht, zur Verfügung.

"Während der letzten Jahre hat sich im Bereich der Mobilität vieles verändert. Innovative Lösungen und verlässliche Partner sind mehr denn je gefragt. Es ist unser Anspruch, immer den bestmöglichen Schutz mit den bestmöglichen Partnern zu bieten. Die Zusammenarbeit der Allianz und des BDAEs sorgt genau dafür", ergänzt Kai Großheim, Sales Manager Germany bei Allianz Partners.

Über die BDAE Gruppe

Die BDAE Gruppe konzentriert sich seit 1995 ausschließlich darauf, Expats, digitale Nomad*innen und Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland zu bringen. Und das spiegelt sich in der breiten Produktpalette wider. Bei den angebotenen Versicherungen handelt es sich um maßgeschneiderte Pakete, die das Ergebnis von mehr als 25 Jahren Spezial-Know-how in Sachen Langzeit-Auslandskrankenversicherung darstellen. Eine eigene Unternehmensberatung - die BDAE Consult - unterstützt die Personalverantwortlichen von Unternehmen bei Rechtsfragen zum Thema internationale Mitarbeitereinsätze.

Seit 2017 gehört die Unternehmensgruppe zum Konzern MSH International, der weltweit mehr als 500.000 Expats mit seinem Gesundheitsabsicherungsangeboten unterstützt.

In diesem Jahr gewann der BDAE den Jury-Preis des Assekuranz Awards für sein besonderes Konzept rund um Auslandsversicherungen. 2021 erhielt das Unternehmen vom F.A.Z.-Institut das Siegel für ausgezeichneten Service. In den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies vom Institut zum besten Spezialversicherer in Deutschland gekürt.

Über Allianz Partners

Allianz Partners ist ein weltweit führender Anbieter von B2B2C-Versicherungen und Assistance-Leistungen und bietet globale Lösungen in den Bereichen internationale Kranken- und Lebensversicherung, Reiseversicherung, Mobilität und Assistance. Die kundenorientierten Expertenteams entwickeln innovative Hightech-Produkte und -Lösungen, die das Konzept der Versicherungsdienstleistungen neu definieren.

Die Produkte sind integraler Bestandteil der von den Geschäftspartnern angebotenen Lösungen oder werden über vier Marken direkt an Kunden verkauft: Allianz Assistance, Allianz Automotive, Allianz Travel und Allianz Care. Die Unternehmensgruppe ist in mehr als 75 Ländern vertreten und ihre 19.400 Mitarbeiter bearbeiten jedes Jahr mehr als 58 Millionen Fälle in 70 verschiedenen Sprachen. Sie sind motiviert, ihr Bestes zu geben, um den Kunden weltweit Sorgenfreiheit und Sicherheit zu bieten.

