Raiffeisen Bank International AG

EANS-News: Raiffeisen Bank International AG

Dividendenbekanntmachung - ANHANG

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse Wien - Raiffeisen Bank International AG ISIN AT0000606306 Dividendenbekanntmachung In der ordentlichen Hauptversammlung vom 22. April 2021 der Raiffeisen Bank International AG, FN 122119 m, wurde beschlossen, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von EUR 0,48 je dividendenberechtigter Stammaktie auszuschütten. Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft keine Dividendenansprüche zu. Die Auszahlung der Dividende erfolgt ausschließlich abzüglich der gesetzlichen Kapitalertragsteuer von 27,5 % am 30. April 2021 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Der Börsenhandel ex Dividende 2020 an der Wiener Börse erfolgt ab 28. April 2021, der Dividenden-Nachweisstichtag ist der 29. April 2021. Wien, im April 2021 Der Vorstand der Raiffeisen Bank International AG Rückfragehinweis: Frau Mag. Golnaz Miremadi Group Executive Office Raiffeisen Bank International AG +43 1 71707 - 2141 golnaz.miremadi@rbinternational.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: ---------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/2231/5/10704155/0/ovHV_2021_Dividendenbekanntmachung.pdf

