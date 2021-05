INTES Akademie für Familienunternehmen GmbH

Governance Kodex für Familienunternehmen in 4. Auflage veröffentlicht

Bonn - Bad Godesberg (ots)

Erweiterte Kommission aus namhaften Familienunternehmern und Wissenschaftlern ergänzt die Leitlinien und adaptiert den renommierten und viel genutzten Kodex an die neue Normalität.

Der Governance Kodex für Familienunternehmen bietet umfangreiche Leitlinien für die verantwortungsvolle Führung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Der Kodex wurden 2004 als weltweit erste Initiative dieser Art geschaffen. Mit der vorliegenden, heute vorgestellten, 4. Auflage erfüllt die Kommission ihren selbst gewählten Auftrag, den Kodex in regelmäßigen Abständen weiterzuentwickeln. Initiatoren sind die INTES Akademie für Familienunternehmen, das Family Business Network Deutschland (FBN) und der Verband DIE FAMILIENUNTERNEHMER. Begründet wurde der Kodex von Prof. Dr. Peter May, der bis heute der Kommission vorsteht.

Ein klares Bekenntnis zur vielgestaltigen Verantwortung als Unternehmensinhaber steht wei-terhin im Zentrum des überarbeiteten Kodex. Eine 31-köpfige Kommission aus renommierten Familienunternehmer*innen und Wissenschaftler*innen hat die Gültigkeit der bekannten Leit- linien auch in Zeiten einer neuen Normalität überprüft.

Die Neuerung betonen die weitreichende Verantwortung von Familienunternehmern gegenüber verschiedensten Stakeholdern wie Mitarbeiter*innen, Kund*innen und Umwelt gegenüber. "Gerade in einer Zeit, in der die Öffentlichkeit zunehmend die Frage stellt, wer übernimmt eigentlich noch Verantwortung in diesem Land, ist es gut, wenn die Familienunternehmer*innen ihren Gesellschaftsbeitrag definieren und ihre Verantwortung als Inhaber festschreiben", erklärt Dr. Dominik von Au, Mitglied des Präsidiums der Governance Kommission und Geschäftsführer der INTES Akademie für Familienunternehmen.

Die Neuerungen betreffen unter anderem die beiden Bereiche Mittelbare Inhaberschaft und nicht im Unternehmen gebundenes Vermögen. "Weiter in der Kommission intensiv diskutiert wurde die Forderung nach mehr Diversität in Familienunternehmen und damit verbunden auch die Frage nach dem Ausmaß der ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung von Familienunternehmen angesichts der dramatischen Herausforderungen unserer Zeit" erklärt Kommissionspräsident Prof. Dr. Peter May. Aktuell bildet sich hierzu eine neue Expertengruppe bestehend aus Familienunternehmer*innen und Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis, die diesen Fragen nachgehen.

Die Kommission (Stand April 2021)

Dem Präsidium gehören an: Prof. Dr. Peter May (Vorsitzender), Dr. Patrick Adenauer (FBN Deutschland), Reinhold von Eben-Worlée (DIE FAMILIENUNTERNEHMER) und Dr. Dominik von Au (INTES Akademie für Familienunternehmen).

Weitere Mitglieder der Kommission sind: Tobias Bachmüller (Katjes Fassin GmbH + Co. KG), Dr. Peter Bartels (PwC), Prof. Dr. Jörn Block (Universität Trier), Klaus Dohle (DOHLE Handelsgruppe Holding GmbH & Co. KG), Stefan Dräger (Drägerwerk AG & Co. KGaA), Jan-Hendrik Goldbeck (GOLDBECK GmbH), Franz Haniel (Franz Haniel & Cie. GmbH), Dr. Jürgen Heraeus (Heraeus Holding GmbH), Sebastian von Johnston, Prof. Dr. Nadine Kammerlander (WHU - Otto Beisheim School of Management), Prof. Dr. Hermut Kor mann (Zeppelin Universität), Andreas Land (Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG), Dr. Thomas Lindner (Groz-Beckert KG), Ludwig Merckle (Merckle Unternehmensgruppe), Dr. Alfred Oetker (Dr. August Oetker KG), Prof. Dr. Sabine Rau, Florian Rehm (Mast-Jägermeister SE), Angelique Renkhoff-Mücke (Warema Renkhoff SE), Hans-Arndt Riegel (HARIBO GmbH & Co. KG), Prof. Dr. Jörg K. Ritter (Egon Zehnder International GmbH), Uwe Rittmann (PwC), Prof. Dr. Tom Rüsen (Private Universität Witten/Herdecke gGmbH), Johannes Freiherr von Salmuth (Röchling SE & Co. KG), Dr. Hans Schlipat (Rochus Mummert GmbH), Prof. Dr. Arist von Schlippe (Private Universität Witten/Herdecke), Bernhard Simon (DACHSER Group SE & Co. KG), Dr. Reinhard Zinkann (Miele & Cie. KG)

Weitere Infos unter: www.kodex-fuer-familienunternehmen.de

www.intes-akademie.de

Original-Content von: INTES Akademie für Familienunternehmen GmbH, übermittelt durch news aktuell