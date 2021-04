Blumenbüro

Tulpe "Edsilia" benannt nach Edsilia Rombley

Moderatorin des Eurovision Song Contests 2021 mit eigener Tulpe geehrt

Essen (ots)

Die Stiftung Tulpen Promotion Niederlande hat anlässlich des Eurovision Song Contests 2021 eine Tulpe nach der zweifachen ESC-Teilnehmerin und diesjährigen Moderatorin Edsilia Rombley benannt. Laut der Namensgeberin steht die Tulpe "Edsilia" für Liebe, Zusammenhalt und Hoffnung - Attribute, die perfekt in die heutige Zeit, die durch Kontakt- und Reisebeschränkungen dominiert ist, passen. Gleichzeitig gilt die Tulpe als ein bekanntes Symbol der Niederlande, die das diesjährige ESC-Gastgeberland sind.

Kein Land ist so sehr für seine farbenfrohen Blumenmeere bekannt wie die Niederlande für ihre Tulpenfelder. Von Ende März bis Mitte Mai blühen im Keukenhof in Lisse über 7 Millionen Tulpen. Jährlich zieht es unzählige Menschen nach Holland, um das blühende Farbspiel zu sehen. Leider fällt die Tulpensaison den Kontakt- und Reisebeschränkungen durch Corona zum Opfer. Auch der Tulpentag, der die Saison des Zwiebelblühers eröffnet und in den Niederlanden ein großes Spektakel ist, musste 2021 ausfallen. Das nahm die Stiftung Tulpen Promotion Niederlande (TPN) zum Anlass, der Tulpe in diesem Jahr eine andere, gebührende Bühne zu bieten. Im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest, der dieses Jahr in Rotterdam ausgetragen wird, benennt die TNP eine Tulpe nach Edsilia Rombley, die bereits zweimal selbst für die Niederlande antrat und das Musikfestival in diesem Jahr moderiert.

"Für uns ist es selbstverständlich, Edsilia Rombley mit ihrer eigenen Tulpe zu ehren. Edsilia strahlt Wärme aus und steckt ihre Mitmenschen mit ihrer Fröhlichkeit an. Mit ihrer Musik verbindet sie Menschen unabhängig von Geschlecht, Religion, Orientierung oder Nationalität. Sie ist die ideale Gastgeberin für den Eurovision Song Contest und passt perfekt zum Thema unserer diesjährigen Tulpensaison - 'Let's Connect'", so Arjan Smit, TPN-Vorsitzender und Tulpenzüchter.

Rombley entschied sich bei der Taufe für eine intensiv rotgefärbte, doppelblumige Pfingstrosen-Tulpe. "Die rote Farbe symbolisiert Liebe. Vor allem in dieser merkwürdigen Zeit brauchen wir alle mehr davon. Wir können ohne sie nicht leben!", begründet die Sängerin und Moderatorin ihre Wahl. Die "Edsilia" Tulpe steht für Liebe, Zusammenhalt und Hoffnung, passend zur aktuellen Zeit.

Die Tulpen Promotion Niederlande plant, die Teilnehmer des ESC-Wettbewerbs im Mai mit gemischten "Eurovision-Song-Contest-Tulpenbouquets" zu begrüßen. Neben der neu getauften Tulpe werden auch weiße und rot-weiße Tulpen überreicht, welche die Namen der anderen ESC-Moderatoren 2021 tragen - Chantal Janzen, Moderatorin und Schauspielerin, und Jan Smit, Sänger.

Über Tulpen Promotion Niederlande

Die Tulpen Promotion Niederlande (TPN) ist eine Stiftung, die von über 500 Tulpenzüchtern und Zuchtbetrieben gegründet wurde. Gemeinsam sind sie für die weltweite Vermarktung und Förderung der Tulpen verantwortlich. Mithilfe von verschiedenen Promotions- und Werbeaktivitäten machen die Tulpenzüchter auf ihre Blume aufmerksam und fördern den Verkauf. Die bekannteste Aktion ist der Tulpentag, der traditionell am 3. Samstag im Januar stattfindet. An diesem Tag wird am Dam-Platz in Amsterdam ein Tulpenpflückgarten aufgebaut. www.tulpenpromotie.nl/en/

