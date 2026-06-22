Neuapostolische Kirche

Neuapostolische Kirche Süddeutschland unter neuer Leitung

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Karlsruhe (ots)

Die Neuapostolische Kirche ist die viertgrößte christliche Glaubensgemeinschaft in Deutschland. Allein in Süddeutschland gibt es mehr als 500 neuapostolische Kirchengemeinden. Seit 2006 war Michael Ehrich mit der Leitung der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland beauftragt. Heute hat Martin Rheinberger seine Nachfolge angetreten.

Die neuapostolischen Christen in Süddeutschland haben eine neue Leitung. Helge Mutschler, der Leiter der Neuapostolischen Kirche International, beauftragte Apostel Martin Rheinberger als Bezirksapostel und damit zum Präsidenten der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland K.d.ö.R..

Das Arbeitsgebiet von Martin Rheinberger umfasst damit die neuapostolischen Kirchengemeinden in Baden-Württemberg und Bayern sowie einige Gemeinden in Hessen. Knapp 100.000 Christen bekennen sich in Süddeutschland zum neuapostolischen Glauben.

Darüber hinaus betreut die Neuapostolische Kirche Süddeutschland weitere Gemeinden in Osteuropa, Asien und Afrika mit mehr als einer Million neuapostolischer Christen.

Der Arbeitssitz von Martin Rheinberger ist das Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum (VDZ) in der Heinestraße 29 in Stuttgart. Unterstützt wird er dort von rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Alle weltweit aktiven Apostel der Neuapostolischen Kirche sind zudem in einem selbstständigen Verein nach schweizerischem Recht zusammengeschlossen: Neuapostolische Kirche International (NAKI). Dort wurde Martin Rheinberger am 22. Mai 2026 in Kapstadt (Südafrika) in den Finanzvorstand gewählt.

Zur Person von Martin Rheinberger

Martin Rheinberger wurde am 14. September 1967 im Landkreis Rottweil (Baden-Württemberg) geboren. Er ist verheiratet und zweifacher Familienvater. 1989 empfing er sein erstes geistliches Amt in der neuapostolischen Kirche. Viele Jahre war er neben seinem Beruf als Kaufmännischer Leiter eines mittelständischen Familienunternehmens für Mess- und Regelgeräte als ehrenamtlicher Amtsträger tätig, bevor er 2017 als Bischof in den hauptamtlichen Dienst der Kirche wechselte. 2019 wurde er zum Apostel für den Bereich Karlsruhe ordiniert. Am 29. Juni 2025 wurde Martin Rheinberger im Rahmen eines Gottesdienstes in Regensburg als Bezirksapostelhelfer ernannt. Ein Jahr später, am 21. Juni 2026, trat er die Nachfolge von Bezirksapostel Michael Ehrich an.

Zur Person von Michael Ehrich

Michael Ehrich wurde am 19. September 1959 im Landkreis Karlsruhe (Baden-Württemberg) geboren. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes. 1982 empfing er sein erstes geistliches Amt. Weitere Ämter folgten. Vor 20 Jahren, am 23. April 2006, ordinierte ihn Wilhelm Leber, der damalige Leiter der Neuapostolischen Kirche International, zum Bezirksapostel und übertrug ihm die Leitung der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland. Am 21. Juni 2026 versetzte ihn Helge Mutschler, der amtierende Leiter der Neuapostolischen Kirche International, aufgrund des Erreichens der Altersgrenze in den Ruhestand.

Die Neuapostolische Kirche

Die Neuapostolische Kirche ist eine internationale christliche Kirche. Grundlage ihrer Lehre ist die Bibel. Die über 9 Millionen Kirchenmitglieder werden von ehrenamtlich tätigen Geistlichen seelsorgerisch begleitet. Die Gläubigen richten sich nach dem Evangelium aus und erwarten die Wiederkunft Christi. Geistlich wie organisatorisch wird die Kirche von Aposteln geleitet. Die Sakramente Heilige Wassertaufe, Heiliges Abendmahl, Heilige Versiegelung werden gespendet. Die Kirche ist parteipolitisch neutral und unabhängig. Sie finanziert sich aus freiwilligen Spenden ihrer Mitglieder.

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