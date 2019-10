Neuapostolische Kirche Westdeutschland

Erntedank 2019: "Gott sei Dank"

Einladung zum Gottesdienst

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

2019 feiern die Gemeinden der Neuapostolischen Kirche in Deutschland die Erntedank-Gottesdienste am 6. Oktober. Das Motto lautet "Gott sei Dank". Plakate mit fröhlich-lächelnden Kürbisköpfen weisen in diesen Tagen auf die Veranstaltungen hin.

Es gibt vieles, für das Gott Lob und Dank gebührt. Der Erntedanktag ist ein guter Anlass, sich darauf zu besinnen und Zufriedenheit zu finden.

Viele Gemeinden haben besondere Aktionen vorbereitet: Es werden Lebensmittel oder Spenden für Bedürftige gesammelt, Konzerte veranstaltet oder Angebote für Kinder geplant. Auf den Einladungen heißt es dazu: "Sie sind herzlich eingeladen, den Erntedank-Gottesdienst in einer unserer Gemeinden zu erleben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch."

Erntedank

Äpfel und Kartoffeln, Getreide und Kürbisse, Trauben und Zucchini - einmal im Jahr finden die reichen Gaben der Natur ihren Weg in die christlichen Kirchen. Die Altäre sind mit prächtigen, farbenfrohen Arrangements geschmückt, die Menschen bringen Obst und Gemüse in die Gotteshäuser. Der Erntedanktag soll das Wunder der göttlichen Schöpfung wieder ins Bewusstsein rufen und daran erinnern, dass wir letztlich alles aus der Hand Gottes empfangen haben.

Immer stärker rückt am Erntedanktag auch der Aspekt der Bewahrung der Schöpfung in den Mittelpunkt. Viele Gemeinden stellen den Schutz der Umwelt in den Vordergrund. Erntedank soll damit nicht nur ein Tag des Dankens, sondern auch des Nachdenkens über unser Handeln als Christen in dieser Welt sein.

Als Christen, die ihren Glauben mit wirklicher Überzeugung leben wollen, sind die Mitglieder der Neuapostolischen Kirche nicht nur dankbar für die göttliche Schöpfung, sondern wollen auch verantwortungsvoll mit ihr umgehen.

Sonderseite zum Erntedanktag

Die Sonderseite zum Erntedanktag unter www.erntedanktag.de bietet eine Suche der nächstgelegenen neuapostolischen Gemeinde, in der am 6. Oktober 2019 ein Erntedankgottesdienst stattfindet.

Pressekontakt:

Frank Schuldt M.A.

Referent für Öffentlichkeitsarbeit



Neuapostolische Kirche Westdeutschland K.d.ö.R.

Kullrichstr. 1

44141 Dortmund



+49 231 57700-55

+49 179 6706375

f.schuldt@nak-west.de

www.nak-west.de

Original-Content von: Neuapostolische Kirche Westdeutschland, übermittelt durch news aktuell