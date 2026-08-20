Egmont Ehapa Media GmbH

75 Jahre Micky Maus Magazin

Doppeljubiläum mit einmaligem Pop-Up-Store in Berlin!

Ein Dokument

Berlin (ots)

Comics, Gimmicks, Kultiges - Was 1951 mit einer mutigen Vision und dem ersten Micky-Maus-Heft begann, hat die deutsche Presselandschaft nachhaltig geprägt. Heute, 75 Jahre später, feiert der Berliner Traditionsverlag Egmont Ehapa Media 75 Jahre verlegerischen Erfolg und blickt stolz auf seine Verlagsgeschichte zurück - und nach vorne. Zum 75-jährigen Jubiläum eröffnet am 26. August ein einzigartiger Pop-Up-Store im Bikini Berlin. Vier Wochen lang erwartet Comic-Fans ein breites Programm an Comics, exklusiven Sammlerartikeln, Mitmachaktionen und zahlreichen Überraschungen. Zu den Höhepunkten zählen Live-Zeichensessions mit den Disney-Zeichnern Ulrich Schröder und Flemming Andersen. Das volle Programm der vierwöchigen Jubel-Party ist unter egmont.de/75 abrufbar.

Ein weiteres Highlight und ein Muss für jeden Comic-Fan ist das Micky Maus Jubiläumsheft. Mit Ausgabe 19/26 feiert das erfolgreichste deutsche Kinder- und Jugendmagazin seine seit 75 Jahren ungebrochene Faszination für Jung und Alt. Die Jubiläumsausgabe steckt voller verrückter Geschichten. Darin schreiben Tick, Trick und Track zum Beispiel ihren eigenen Comic. Ihre Fantasie kennt keine Grenzen: Es fliegen Roboter auf einem Mammut durch Entenhausen, Hai-Piraten attackieren Dagobert und seinen Geldspeicher und wildgewordene Dinosaurier trampeln Daisy Ducks Rasen platt. Für tollpatschige Katastrophen sorgt selbstverständlich Donald Duck ...

Das Kultmagazin hat erstmalig am 29. August 1951, damals noch unter dem Titel "Micky Maus - das bunte Monatsheft", den Weg in die Zeitschriftenregale gefunden. Niemand ahnte zu diesem Zeitpunkt, welche Erfolgsgeschichte damit beginnen würde. Trotz anfänglicher Skepsis entwickelte sich das Magazin schon bald zu einem Bestseller. Seither begeistert es Generationen von Leserinnen und Lesern mit lustigen und spannenden Comics und zählt mit mehr als 1,3 Milliarden verkauften Exemplaren zu den erfolgreichsten Kinder- und Comic-Magazinen weltweit.

Jörg Risken, Verleger des Micky Maus Magazins, sagt: "Egmont Ehapa Media ist durch das untrennbare Zusammenspiel von Tradition und Innovation geprägt: Wir bewahren das wertvolle Erbe unserer legendären Charaktere und Geschichten, während wir gleichzeitig kontinuierlich neue, innovative Wege im Storytelling und in der modernen Medienlandschaft gehen. Auch in Zukunft werden wir unsere Leserinnen und Leser mit genau dieser Leidenschaft begeistern und die Magie der Comics und des Lesens lebendig halten."

Ausführliche Informationen zu den Jubiläums-Produkten und zur Verlagshistorie sind in der beigefügten Pressemappe aufgeführt. Bildmaterial steht zum Download im Presseportal bereit. Bitte unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "75 Jahre Egmont Ehapa Media - 75 Jahre Micky Maus Magazin" registrieren und nach der Freischaltung mit dem Download beginnen. Außerdem wird ab Mitte August der Presseraum durch umfangreiches EPK-Material regelmäßig ergänzt.

Die Micky Maus Magazin-Ausgabe 19/26 ist ab dem 28. August 2026 (D: EUR 5,99, A: EUR 6,50, SFR: 11.90) im Handel und online unter www.egmont-shop.de erhältlich.

Für Rezensions- und Verlosungsexemplare sowie Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

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