Spiele in Tokio und Entenhausen - lustig, sportlich und total verrückt!

Gold, Silber, Bronze - die Duckschen Spiele in Entenhausen lassen Sportlerherzen und die der Fans höherschlagen. Denn in Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) 548 "Höher, schneller, weiter!" ist alles möglich und erlaubt: Jubeln, Kreischen, Ausflippen und die Athleten so richtig abfeiern. Eine Pflichtlektüre für alle Sportskanonen - und Sofasportler. Ab dem 20. Juli können sich die LTB-Leser gemeinsam mit Donald Duck und Co. auf das nächste sportliche Großereignis des Jahres einstimmen. Natürlich mit einem Medaillen-Spiegel, der sich sehen lassen kann. On top bietet das LTB 548 mit insgesamt elf Geschichten auch für Sportmuffel den passenden Lesestoff. Übrigens: Das LTB kommt diesmal mit drei verschiedenen Covervarianten in Gold, Silber und Bronze.

Inhalt:

Höher, schneller, weiter! Das Wasser der Urzeit Ein Kursus für alle Fälle Die Rache des Rächers Voll vernebelt Zu viel des Wenigen Programmieren für Dummies Ein Fantastillardär plant Urlaub Duckscher Geheimdienst: Der Regenbogenmacher Der Gesang der Wale Der Wert der Dinge

Ab dem 20. Juli erscheint das LTB "Höher, schneller, weiter!" (6,99 Euro) im Handel und ist auch online im Egmont Shop (www.egmont-shop.de) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

Im Top-Comic des Micky Maus-Magazins 16/21 (EVT: 23. Juni 2021, 3,99 Euro) dreht sich ebenfalls alles um ein großes Sportereignis: das Endspiel der Schwirrball-Meisterschaft! Als Extra liegt dieser Ausgabe ein Mega-Wasserspritzer bei. Beide Titel sind am Kiosk und im Buchhandel erhältlich und können im www.egmont-shop.de einzeln bestellt oder abonniert werden.

