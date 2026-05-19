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DFB.TV auf HD+: Offizieller DFB-Sender startet am 22. Mai mit Live-Fußball und Mediathek

Unterföhring (ots)

U.a. mit rund 250 Live-Events pro Jahr sowie zusätzlicher DFB.TV Mediathek

DFB.TV ist über Satellit sowie IP verfügbar und kann von HD+ Kundinnen und Kunden gebucht werden

Drei Buchungsoptionen: im HD+ Webshop als zusätzliches Monatsabo oder als zwölfmonatige Verlängerung inkl. HD+ sowie im Handel als Sechs-Monats-Kombi-Produkt

Ab sofort können HD+ Kundinnen und Kunden DFB.TV als Zusatzangebot buchen - und die Vielfalt des deutschen Fußballs auf den TV-Geräten erleben: Von den A-Nationalmannschaften, den Junioren und Amateuren, über den DFB ePokal, Futsal bis hin zu Beach Soccer. Dazu kommen rund 250 Live-Events pro Jahr sowie Interviews und Dokumentationen. Mit dem Senderstart am 22. Mai 2026 erleben Fußballfans nicht nur den 24/7 Sender, sondern erhalten auch Zugriff auf die neue DFB.TV Mediathek mit ihren umfangreichen Inhalten rund um den deutschen Fußball.

Drei Wege zu DFB.TV auf HD+

Für die Buchung stehen drei Optionen zur Verfügung:

Als Abo für 2,99 EURpro Monat, monatlich kündbar als Zusatzangebot zu HD+.

Als zwölfmonatige Verlängerung von HD+ und DFB.TV für 120,88 EUR, erhältlich im HD+ Webshop.

Oder 6 Monate HD+ und DFB.TV für 60 EUR, erhältlich im Fachhandel.

DFB.TV ist mit allen gängigen HD+ Empfangswegen nutzbar - über die HD+ TV-App, mit dem HD+ Modul, HD+ Receiver sowie mit dem HD+ IP TV-Stick oder HD+ Stream.

DFB.TV Mediathek: Fußball auf Abruf

Ergänzend zum Sender DFB.TV steht Kundinnen und Kunden auch die neue DFB.TV Mediathek zur Verfügung. Mit der DFB.TV Mediathek erhalten sie Zugang zu einer großen Auswahl an Spielen, Highlights, Magazinen und exklusiven Formaten - jederzeit auf Abruf und ganz ohne feste Sendezeiten.

Satelliten-Haushalte öffnen die DFB.TV Mediathek als HbbTV-App über den roten/gelben Auswahlknopf der Fernbedienung.

Satelliten- und IP-Kundinnen und -Kunden, welche DFB.TV über die HD+ TV-App nutzen, profitieren zusätzlich von Komfortfunktionen: Neustart laufender Sendungen, Inhalte der vergangenen 30 Tage auf Abruf sowie das Pausieren von Sendungen bis zu 120 Minuten. Im EPG ist das aktuelle Programm übersichtlich dargestellt.

Programmstart und Highlights: vom Finaltag der Amateure bis zur Begleitung der Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft

Zum Start von DFB.TV stehen Live-Fußball und die Berichterstattung zum DFB-Pokal-Finale der Herren im Mittelpunkt. So meldet sich der Sender am 22. Mai ab 15:30 Uhr mit einer Auftaktveranstaltung aus Berlin, inklusive Interviews vor Ort, Pressekonferenz, Trainingseinheiten und Eröffnungszeremonie.

Ein frühes Highlight folgt am 23. Mai mit dem "Finaltag der Amateure", an dem DFB.TV ab 11:15 Uhr Landespokalendspiele live überträgt. Vom 24. bis 26. Mai feiert die Dokumentation "Der Weg ist das Team" ihre Premiere. Sie zeigt den Weg der Deutschen Nationalmannschaft der Frauen zur und bei der Europameisterschaft 2025 - jeweils mit Doppelfolgen. Danach begleitet DFB.TV die Nationalmannschaft bei der WM 2026 - und berichtet u. a. live vom Team Base Camp und aus dem "German House of Soccer" in den USA. Dazu kommen Partien der U19-Nationalmannschaft, Spiele aus dem DFB-Pokal der Juniorinnen sowie Aufstiegsspiele zur Regionalliga.

Mehr Infos unter www.hd-plus.de/dfb-tv.

Empfangsparameter DFB.TV:

Transponder 1.043

Frequency 11.111,75 MHz

Polarization Horizontal

Modulation DVB-S2 / 8PSK

Symbolrate 22 MSym/s

FEC 2/3

Über HD PLUS

HD+ bietet über Satellit und IP Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland den Zugang zu hochauflösendem Fernsehen und zahlreichen Services für mehr TV-Komfort. 2009 gestartet als Angebot für Satelliten-Haushalte, ist HD+ seit 2021 auch auf mobilen Endgeräten und ausgewählten Fernsehern via IP, und seit 2024 mit dem HD+ IP TV-Stick ohne klassischen Fernsehanschluss empfangbar und damit technisch für alle TV-Haushalte in Deutschland verfügbar. Auf neuen Geräten führender Marken wie Samsung, LG, Panasonic, Philips, Hisense, Sony, Vestel und Loewe ist die HD+ TV-App direkt integriert. Sie ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Neustart und Pause bereits laufender Sendungen sowie einer bequemen Mediathekensuche. Aktuell sind mit HD+ über Satellit mehr als 90 Sender in brillanter HD-Qualität zu sehen: 25 der größten Privatsender, drei UHD-Kanäle inklusive RTL UHD und ProSiebenSat.1 UHD sowie die frei empfangbaren HD-Sender. Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Satellitenbetreibers SES.

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