HD+ hilft: Cashback-Aktion auch für Freenet-Kunden mit Sat-Empfang

Freenet-Receiver oder -Modul zurückschicken und sparen

- HD+ Modul zum halben Preis - sechs Monate HD+ Sender-Paket inklusive - Exklusiv im HD+ Webshop - Für alle HD-Interessierten: Ab sofort am besten direkt zu HD+

Der HD+ Mitbewerber Freenet hat angekündigt, sein HD-Angebot für Satellitenhaushalte zum 31. Dezember 2020 einzustellen. Betroffenen Kunden bietet HD+ ab sofort ein attraktives Cashback-Angebot: Freenet-Sat-Kunden kaufen das HD+ Modul inklusive HD+ Sender-Paket für sechs Monate für 79 Euro im HD+ Webshop. Danach schicken sie ihr Freenet-Modul oder den Freenet-Receiver an HD+ und erhalten 39,50 Euro auf ihr Konto zurückerstattet. Das Angebot "HD+ zum halben Preis" gilt für bisherige Freenet-Sat-Kunden bis zum 31. Januar 2021. Mehr Informationen und Details dazu gibt es ab sofort unter www.hd-plus.de/cashbackfreenet.

Besonders interessant ist das Angebot auch für alle Freenet-Kunden, deren Freenet-Guthaben in den nächsten Monaten aufgebraucht ist oder deren Freenet-Gratisphase endet. Auch sie können von der HD+ Cashback-Aktion profitieren. Der Kauf des HD+ Moduls kann dabei jederzeit erfolgen. Neue Kunden können ihr HD+ Angebot dann passgenau zum Ablauf ihres Freenet-Vertrages aktivieren.

Um Produktenttäuschungen zu vermeiden, bittet HD+ bisherige Freenet-Kunden zu überprüfen, ob sie mit ihrem Freenet-Modul auch wirklich SAT-TV empfangen. Ein Wechsel von Freenet-DVB-T2-Kunden zu HD+ ist nur dann möglich, wenn auch eine Sat-Anlage vorhanden ist oder installiert wird. Freenet-Sat-Kunden mit Receiver müssen nur prüfen, ob ihr Fernseher eine CI+ Schnittstelle besitzt, in die das HD+ Modul ganz einfach gesteckt werden kann.

Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei HD+: "HD+ bietet jetzt auch Freenet-Satellitenkunden eine neue TV-Heimat. Sie müssen keine Angst vor einem schwarzen Bildschirm haben und können sich obendrein auf UHD-Programme und über einen Cashback-Bonus freuen." Erst vor wenigen Wochen hatte HD+ auch Diveo-Kunden ein vergleichbares Angebot unterbreitet. Diveo hat seinen Service bereits zum 30. November 2019 eingestellt.

Nur noch ein zukunftssicheres HD-Angebot für Satellit: Am besten gleich zu HD+

Freenet hat angekündigt, den Verkauf von Freenet-TV-Satelliten-Produkten ab sofort einzustellen. Vor diesem Hintergrund empfiehlt Schneckenburger allen HD-Interessierten, sich von Anfang an für HD+ zu entscheiden: "HD+ ist ab heute die einzige zukunftssichere Variante für umfassenden HD- und UHD-Empfang über Satellit in Deutschland."

Insbesondere allen Käufern von UHD-Fernsehern rät Schneckenburger von Anfang an, auf HD+ zu setzen. "Die besten Fernseher können nur so gut sein, wie die Bildqualität, die im Fernseher ankommt. Ein großer UHD-Fernseher mit SD-Empfang ist eine Enttäuschung für die Augen." Erst vor wenigen Tagen hatte die Deutsche TV-Plattform mitgeteilt, dass 2020 drei von vier verkauften Fernsehern Ultra-HD-Geräte sein werden.

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 24 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 3 UHD-Sender - inklusive RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten von Panasonic und Samsung bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen TV-Guide.

