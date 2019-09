PRESSETEXTER Text- und Kommunikationsagentur GmbH

Auf www.GotoSailing.com erstmals Boote in Echtzeit buchen und Gutes tun

Oberhausen (ots)

Die neue Buchungsplattform bietet unbürokratisch und einfach Zugang zu 5.000 Segelbooten, Katamaranen und Yachten in mehr als 200 Destinationen im Mittelmeerraum.

" www.GotoSailing.com ist die erste Charterplattform, auf der Segler Boote in Echtzeit und direkt buchen können. Auf einen Blick ist ersichtlich, welche Boote in welchen Häfen aktuell vor Anker liegen, was sie bieten und wie sie tatsächlich aussehen - denn auf Katalogbilder wird zur Gänze verzichtet, um böse Überraschungen vor Ort zu vermeiden ", beschreibt Ulrich Küppers, Regional Manager von GotoSailing.com das innovative Angebot. Konkret funktioniert das Chartern wie das Mieten eines Hotelzimmers. Küppers: "Auf der Website wird ausgesucht, verglichen und gechartert. In der Suchfunktion werden nur Boote angezeigt, die in dem gewünschten Zeitraum tatsächlich verfügbar sind, sodass keine Doppelbuchungen entstehen." Per Mausklick können gewünschte Extras hinzugefügt werden. Zur Bezahlung stehen zehn sichere Optionen zur Auswahl, darunter Paypal und Banküberweisung. Besonders für Gruppenbuchungen ist interessant, dass der Gesamtbetrag bei der Buchung auf alle Segler aufgeteilt werden kann und jeder seinen Anteil überweist, eine Sofortbestätigung wird übermittelt. Aktuell stehen mehr als 5.000 Boote in Kroatien, Griechenland, Italien und in der Türkei zur Verfügung. Die neue Plattform wird auf der Interboot-Messe in Friedrichshafen am 24.09.2019 präsentiert.

Sail for Smile - Der gute Zweck segelt mit

Den Betreibern von www.GotoSailing.com ist der karitative Zweck ein großes Anliegen. Küppers: "Mit der Initiative "Sail for Smile" werden bis zu 3 % des Charterbetrages für ein Projekt gespendet, das Mitglieder bei der Buchung auswählen können. Es ist auch möglich, für die Kinder- und Jugendarbeit des eigenen Segelclubs zu spenden."

Am Dienstag, den 24. September 2019 findet um 12:00 Uhr in der Neuen Messe 1, 88046 Friedrichshafen, Messefoyer WEST, 1. Obergeschoß im Raum Liechtenstein die Pressekonferenz von GotoSailing.com mit Mittagssnack statt.

Kontakt:

www.GotoSailing.com

Ulrich Küppers, Regional Manager

Höhenweg 137

D-46147 Oberhausen

Tel: +49 208 88369836

Mobil: +49 176 11777999

uk@gotosailing.com

www.GotoSailing.com

