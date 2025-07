Börse Stuttgart

BISON erweitert erneut Portfolio auf mehr als 30 Kryptowährungen

Sechs neue Coins: Fokus auf Innovation, Community und reale Anwendungsfälle

Stuttgart (ots)

BISON erweitert das Krypto Angebot um sechs neue Coins und geht somit der hohen Nachfrage der Investoren nach: Ab 30. Juli 2025 können auch Lido DAO (LDO), Binance Coin (BNB), Avalanche (AVAX), Ondo (ONDO), Pepe (PEPE) und NEAR Protocol (NEAR) gehandelt werden. Damit bietet BISON seinen Kunden nun mehr als 30 Kryptowährungen zum vollständig regulierten Handel und zur MiCAR-konformen Verwahrung an.

BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Boerse Stuttgart Group, nimmt ab Ende Juli sechs weitere Kryptowährungen in ihr Angebot auf. Nutzer können dann auch Lido DAO (LDO), Binance Coin (BNB), Avalanche (AVAX), Ondo (ONDO), Pepe (PEPE) und NEAR Protocol (NEAR) handeln, und zwar einfach, sicher und wie gewohnt ohne Handelsgebühren.

"Mit der Erweiterung unseres Angebots gehen wir auf das gestiegene Interesse an innovativen Projekten, die den Krypto-Markt in ganz unterschiedlichen Bereichen prägen, ein. Die sechs neuen Coins wurden von unseren Expertenteams unter Berücksichtigung der Faktoren Marktkapitalisierung, regulatorische Konformität, sichere Verwahrung sowie Bedürfnisse unserer Kunden sorgfältig ausgewählt", erklärt Benjamin Kruk, CPO und Head of BISON. "Unser Ziel ist es, den Nutzern in einem regulierten, verlässlichen Umfeld Zugang zu relevanten Kryptowährungen zu bieten. Sicherheit, Transparenz und Nutzerfreundlichkeit haben dabei immer oberste Priorität."

Die neuen Coins im Überblick:

Lido DAO (LDO): Governance-Token der führenden Liquid-Staking-Plattform auf Ethereum. Nutzer erhalten für gestaktes ETH liquide stTokens - ein zentraler Baustein im DeFi-Sektor.

Governance-Token der führenden Liquid-Staking-Plattform auf Ethereum. Nutzer erhalten für gestaktes ETH liquide stTokens - ein zentraler Baustein im DeFi-Sektor. Binance Coin (BNB): Der native Token eines der größten globalen Krypto-Ökosysteme mit eigener Blockchain und zentralem Utility-Charakter im Binance-Universum.

Der native Token eines der größten globalen Krypto-Ökosysteme mit eigener Blockchain und zentralem Utility-Charakter im Binance-Universum. Avalanche (AVAX): Hochskalierbare Layer-1-Blockchain mit innovativer Subnet-Technologie und starkem Fokus auf DeFi- und NFT-Anwendungen.

Hochskalierbare Layer-1-Blockchain mit innovativer Subnet-Technologie und starkem Fokus auf DeFi- und NFT-Anwendungen. Ondo (ONDO): Governance-Token der Plattform Ondo Finance, die reale Vermögenswerte wie Anleihen und Fonds in tokenisierter Form zugänglich macht.

Governance-Token der Plattform Ondo Finance, die reale Vermögenswerte wie Anleihen und Fonds in tokenisierter Form zugänglich macht. Pepe (PEPE): Eine der populärsten Memecoins mit starker Community, großer Reichweite und kürzlich gestarteter Layer-2-Entwicklung "Pepe Unchained".

Eine der populärsten Memecoins mit starker Community, großer Reichweite und kürzlich gestarteter Layer-2-Entwicklung "Pepe Unchained". NEAR Protocol (NEAR): Entwicklerfreundliche Layer-1-Blockchain mit Fokus auf KI-Integration und Chain-Abstraction. Bekannt für geringe Transaktionskosten und hohe Skalierbarkeit.

32 Kryptowährungen im vollständig regulierten Umfeld sicher und einfach handelbar Alle neuen Kryptowährungen werden bei BISON unter den gleichen Bedingungen gehandelt wie das bisherige Portfolio: Es fallen keine Handelsgebühren an, sondern nur die marktübliche, anteilige Handelsspanne (Spread). Die Verwahrung erfolgt durch die Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH, eine regulierte Tochter der Boerse Stuttgart Group, die als erster deutscher Kryptoverwahrer die MiCAR-Lizenz erhalten hat und ebenso in Deutschland sitzt. "Besonders bei spekulativeren Assets wie es Kryptowährungen sind, ist eine verlässliche Trading-Plattform entscheidend. BISON steht für sicheren Krypto-Handel 'made in Germany' mit geprüften Coins, transparenter Preisbildung und einer Plattform, der mittlerweile mehr als 960.000 Nutzer vertrauen", so Kruk weiter.

