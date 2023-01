Protina Pharmazeutische GmbH

Neues Jahr, neue Vorsätze - So hilft Basenfasten beim Schwungholen für 2023

München (ots)

Anmoderationsvorschlag: Der Jahresanfang ist ja immer auch verknüpft mit diesem Aufbruchs- und Neustarts-Feeling, oder? Und oft fällt das auch mit dem Wunsch zusammen, die negativen Begleiterscheinungen der Weihnachtszeit - wie Bewegungsmangel, Stress und natürlich auch Völlerei - wieder auszugleichen und aus dem Körper sowas ähnliches wie einen Tempel zu machen. Da stehen oft, völlig zu Recht, mehr Sport und eine gesündere Ernährung auf dem Zettel. Aber wer es so richtig gut machen will und dem Körper einen Frühjahrsputz von innen gönnen will, sollte es mal mit Basenfasten probieren, sagt mein Kollege Mathias Pillasch.

Sprecher: Basenfasten ist eine gesunde Art, den Körper zu entlasten und ihm gleichzeitig wieder mehr Schwung zu geben. Der große Unterschied zu einer klassischen Fastenkur ist: Es darf gegessen werden!

O-Ton 1 (Anna Cnyrim, 25 Sek.): "Der Hintergrund ist, dass bei komplettem Nahrungsverzicht der Organismus zur Energiegewinnung auf seine Fettreserven zurückgreift. Und dabei entstehen vermehrt Säuren, die den Stoffwechsel belasten. Beim Basenfasten werden diese überschüssigen Säuren durch die Zufuhr basischer Nährstoffe neutralisiert, wodurch der Säure-Basen-Haushalt zu seiner natürlichen Balance zurückfindet. Im Gegensatz zu anderen Formen des Fastens wird hierdurch dann der Stoffwechsel aktiviert."

Sprecher: Sagt Heilpraktikerin und Gesundheitsökonomin Anna Cnyrim [Knierim]. Der Einstieg in eine solche Basenfastenkur besteht klassischerweise aus drei sogenannten Entlastungstagen.

O-Ton 2 (Anna Cnyrim, 33 Sek.): "An den darauffolgenden sieben bis zehn Fastentagen wird der Stoffwechsel durch die Zufuhr basischer Nährstoffe, idealerweise auch ergänzt durch hochwertige basische Mineralstoffe, dabei unterstützt, diesen Säureüberschuss abzubauen. Und nach den Fastentagen kommt dann das große Fastenbrechen, und dann wird - durch langsame Kostaufbautage - die Nahrungsaufnahme wieder ganz sanft gesteigert."

Sprecher: Die Mahlzeiten bestehen im Großen und Ganzen aus Gemüsesuppen, die sich prima vorbereiten lassen.

O-Ton 3 (Anna Cynyrim, 15 Sek.): "Wichtig ist natürlich, dass dem Körper ausreichend Mineralstoffe für einen gesunden Stoffwechsel zur Verfügung gestellt werden, denn sonst greift der Organismus auf seine eigenen Quellen zurück - und da beginnt dann der ungesunde Raubbau. Deshalb ist eine Nahrungsergänzung während des Fastens wirklich extrem sinnvoll."

Sprecher: Vor allem mit basischen Nährstoffen, denn die sorgen für die natürliche Balance.

O-Ton 4 (Anna Cnyrim, 28 Sek.): "Und solche basischen Nahrungsergänzungen gibt es in Pulverform, die man zum Beispiel in Speisen und Getränke einrühren kann, oder eben auch in praktischer Tablettenform, die man eben auch gut mit an den Arbeitsplatz oder unterwegs mitnehmen kann. Wichtig ist es, bei der Wahl des Produkts auf die Qualität und die Dosierung zu achten und darauf, dass nicht unbedingt Inhaltsstoffe wie Zucker und Süßungsmittel - grade in der Fastenzeit - drin sind, das wäre ungeeignet."

Abmoderationsvorschlag: Sie haben jetzt direkt Lust bekommen, eine Basenfastenkur zu machen? Alle Infos dazu und zu den passenden Nahrungsergänzungsmitteln finden Sie natürlich auch im Netz, zum Beispiel unter basica.com

