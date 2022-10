Protina Pharmazeutische GmbH

Starke Abwehr! - So machen Sie Ihr Immunsystem fit für die kalte Jahreszeit

München

Anmoderationsvorschlag: Die Tage werden wieder kürzer, es ist wieder öfter kühl und regnerisch und unsere Abwehrkräfte haben alle Hände voll zu tun. Denn unser körpereigenes Immunsystem muss täglich viele äußere Einflüsse abwehren. Außerdem leidet unter dem nass-kalten Wetter und dem wenigen Sonnenlicht unser Wohlbefinden. Aber, was können wir tun, um unser eigenes Abwehrsystem zu unterstützen, damit man optimal gewappnet ist, um fit und gesund durch den Herbst und Winter zu kommen? Das weiß mein Kollege Matthias Pillasch.

Sprecher: Unser Immunsystem läuft jetzt wieder auf Hochtouren und wir können ganz einfach helfen, sagt die Heilpraktikerin und Gesundheitsökonomin Anna Cnyrim.

O-Ton 1 (Anna Cnyrim, 21 Sek.): "Ja, das sind eigentlich die Sachen, die wir von klein auf als gesund kennenlernen. Also, eine gesunde Lebensweise, das hat eigentlich jeder schon einmal gehört, ausreichend Schlaf, regelmäßig Bewegung - am besten an der frischen Luft - und ausgewogene Ernährung, das stabilisiert unseren Organismus und sorgt dafür, dass diese Immunreaktionen auch reibungslos funktionieren können."

Sprecher: Für starke Abwehrkräfte ist es deshalb wichtig, bei Wind und Wetter an die frische Luft zu gehen, regelmäßiges Lüften, Händewaschen und eine ausgewogene und mineralstoffreiche Ernährung.

O-Ton 2 (Anna Cnyrim, 30 Sek.): "Zu einer ausgewogenen Ernährung gehört natürlich eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Für das Immunsystem ist gerade Vitamin C und Zink sehr wichtig. Zum anderen ist es so, dass unsere heutige Ernährung häufig sehr viel säurebildende Lebensmittel wie Fleisch und Milchprodukte, Gebäck, auch Süßwaren - da ist es wichtig, eben zum Ausgleich auch ausreichend basische Lebensmittel zu sich zu nehmen. Also: Gemüse, Salat, Obst, Rohkost, das sind so die basischen Lebensmittel."

Sprecher: Denn ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt ist die Grundlage für ein funktionierendes Immunsystem.

O-Ton 3 (Anna Cnyrim, 13 Sek.): "Alle Stoffwechselprozesse im Körper - und dazu gehören auch unsere Abwehrmechanismen - die werden vor allem durch Enzyme gesteuert. Und die Enzyme benötigen für ihre optimale Funktion, bestimmte pH-Werte."

Sprecher: Zusätzlich lässt sich die Immun-Abwehr auch noch durch Mikronährstoffe stärken.

O-Ton 4 (Anna Cnyrim, 26 Sek.): "Hochdosiertes Vitamin C und Vitamin D macht im Winter auf jeden Fall Sinn. Wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt ist Vitamin B12 auch immer wichtig. Biotin und Zink unterstützen das Immunsystem, sorgen auch für gesunde Schleimhäute. Wenn man sich jetzt eher mit Fertigprodukten und viel Fleisch- und Milchprodukten ernährt, dann macht es Sinn ein Basenprodukt zu nehmen, um eben diesen Säure-Basen-Ausgleich wieder in den Griff zu bekommen. Und dann ist man eigentlich optimal gewappnet gegen alle Wind- und Wettereinflüsse und hat auch Chancen, fit und gesund durch den Herbst zu kommen."

Abmoderationsvorschlag: Im Herbst und Winter wird unser Immunsystem richtig gefordert. Alle Tipps und Tricks für ein starkes Abwehrsystem und alle Information zu einer basenreichen Ernährung finden Sie noch einmal im Netz unter basica.com.

Original-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell