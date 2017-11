Media Impact übernimmt Vermarktung der Digital-Angebote von SPORT1

Berlin (ots) - Media Impact übernimmt im Auftrag von SPORT1 MEDIA zum 1. Januar 2018 das Vermarktungsmandat für das digitale Produktportfolio von SPORT1.

Zum Online- und Mobile-Bereich der 360°-Sportplattform gehören insbesondere SPORT1.de und die SPORT1 News- und Video-Apps, mit denen SPORT1 8,57 Millionen Unique User (AGOF, 09/2017) und 86 Millionen Visits pro Monat (IVW, 10/2017) erreicht und damit zu den stärksten Angeboten in der deutschen Sportberichterstattung zählt. Gemeinsam mit den bestehenden Vermarktungsmandaten BILD.de, Sportbild.de, Transfermarkt.de und SportTotal.tv baut Media Impact seine Vermarktungspower im Segment Sport aus. Media Impact positioniert sich damit als reichweitenstärkster crossmedialer Vermarkter im Bereich der Sportberichterstattung. Die Vermarktung der TV-Angebote sowie die übergeordnete Vermarktung mit der Erstellung crossmedial integrierter Konzepte wird auch weiterhin bei SPORT1 MEDIA liegen.

Carsten Schwecke, Chief Digital Officer bei Media Impact: "Sport ist schon immer Teil unserer DNA bei Media Impact. Mit SPORT1 können wir ab 2018 eine der renommiertesten und reichweitenstärksten Sportplattformen in unser Portfolio aufnehmen. SPORT1 bietet neben hohen Reichweiten im Spitzensport auch einen Zugang zu Trendsportarten wie Darts oder eSports und damit attraktive neue Möglichkeiten für unsere Werbekunden. Besonders spannend für uns als Vermarkter ist auch das hochwertige Bewegtbild-Inventar von SPORT1."

Patrick Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung von SPORT1 MEDIA: "Für das Super-Sportjahr 2018 mit Olympia und Fußball-WM bieten wir unseren Geschäftspartnern im Zusammenspiel optimale Synergieeffekte. Gemeinsam werden wir mit Blick auf das Portfolio der Media Impact neue und innovative Produkte für den Werbemarkt entwickeln. Durch die Kooperation erwarten wir uns eine Weiterentwicklung der Digital-Vermarktung unserer 360°-Marke SPORT1 - mit neuen Impulsen bei der Realisierung von Potenzialen insbesondere in den Bereichen Mobile, OTT und Branded Content sowie eine 'state of the art' Adtech-Infrastruktur durch die Partnerschaft mit AppNexus."

Über Media Impact:

Media Impact bietet Werbungtreibenden und deren Agenturen Zugang zu über 100 Medienangeboten (Print, Online, Mobile) und damit den Kontakt zu attraktiven Zielgruppen. Darunter reichweitenstarke Medienmarken wie BILD und WELT, neue und innovative Digital-Angebote wie der News-Service für Samsung-Geräte UPDAY sowie diverse Lifestyle- und Special Interest-Angebote, mit denen Kundengruppen effizient und effektiv angesprochen werden können. Gesellschafter der Media Impact GmbH & Co. KG sind mit 74,9 Prozent die Axel Springer SE sowie mit 25,1 Prozent die Funke Mediengruppe.

Über SPORT1 MEDIA:

Die Sport1 Media GmbH mit Sitz in Ismaning bei München ist ein Unternehmen der Constantin Medien-Gruppe. SPORT1 MEDIA ist der Multiplattform-Vermarkter für die vielfältigen Angebote von Deutschlands führender 360°-Sportplattform SPORT1 - mit dem Free-TV-Sender SPORT1 und den Pay-TV-Sendern SPORT1+ und SPORT1 US, dem Online- und Mobile-Bereich mit SPORT1.de, den mobilen SPORT1 Applikationen, den Social-Media-Kanälen sowie dem digitalen Sportradio SPORT1.fm. Diese reichweitenstarken Kanäle ermöglichen einzigartige Inszenierungsmöglichkeiten für Unternehmen und Marken: Werbekunden profitieren von der hochemotionalen Aktivierung der Männer-Zielgruppe im Premium-Umfeld Sport durch das große Live-Angebot mit 1.500 Std. jährlich allein im Free-TV und einer Eigenproduktionsquote von 80 Prozent. Auf Basis dieser Alleinstellungsmerkmale entwickelt SPORT1 MEDIA innovative 360°-Kommunikationslösungen aus einer Hand - individuell zugeschnitten, kreativ vernetzt und überzeugend in Szene gesetzt.

